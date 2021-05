Vlakke AEX, onderliggende onrust en opstandige rentes

Op de ongecontroleerde cryptomarkten trekken brokers en market makers u leeg via kosten en spread en het wemelt er van de criminelen en het zwarte geld.



Dit punt 4 klopt duidelijk niet, kosten zijn bij crypto in het merendeel van de gevallen lager dan bij aandelen.



De criminelen en het zwarte geld is overduidelijk veel meer aanwezig in de fiatmunten zelfs procentueel bekeken.



En wat de spread betreft,je kan zelf net zoals bij aandelen limietorders inzetten ,bij sommige crypto zal de spread wel behoorlijk zijn maar bij Doge is dit bij kraken momenteel 0.2793456€ bied en 0.2795017€ laat ,dat valt dus best mee.

Ik heb het al eerder geschreven ,Arend zou zich beter eerst eens goed informeren i.p.v. zomaar wat onzin over crypto te schrijven.