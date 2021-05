Slotcall: uitzonderlijk bullish signaal voor beleggers gespot

Beleggers doen het nog steeds relatief kalm aan en kijken de kat uit de boom. Vreemd is dat niet, de Q1-cijfers zijn op een enkele uitzondering na, geweest en het is zoeken naar nieuwe impulsen.

De AEX blijft dicht bij huis en verliest enkele tienden van een procent, terwijl Wall Street zich optrekt aan licht meevallende cijfers vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Natuurlijk sluimert op de achtergrond nog het inflatiespook. Beleggers zijn ondanks de sussende woorden van de Fed er toch niet geheel gerust op dat een inflatie spike die recent goed zichtbaar werd, van tijdelijke aard is.





Hollandse aandelenavond

Het weer zit nog steeds niet mee, maar wij hebben een gouden tip voor beleggers. IEX organiseert nameljjk samen met BNP Paribas de Hollandse Aandelenavond 2021. Vijf van Nederlands beste beursexperts geven maar liefst 15 tips op dit webinar.

Deelname aan dit informatieve webinar is gratis: inschrijven kan hier.



Amerikaanse belegger duikt op

Zorgen over hoge waarderingen, daar heeft de gemiddelde Amerikaanse belegger toch minder last van dan een Europese belegger. Zo lang het verhaal goed is en groei zichtbaar blijft, durven Amerikaanse beleggers wel door te kopen. Dit werkt overigens ook andersom: bij tegenslag wordt er rücksichtslos verkocht, maar dat terzijde.

Het sterk bullish nieuws voor beleggers is dat Amerikaanse beleggers momenteel een flinke sloot kapitaal investeren in Europese aandelenfondsen, zo blijkt uit data van JPMorgan Chase en Jefferies. Ain't seen nothing yet..?

Shell

Shell is vandaag het gesprek van de dag na een vernietigende uitspraak van de Haagse rechtbank gisteren. Wat wil: het concern moet van de rechter zijn CO2-uitstoot veel sneller terugdringen dan Shell zelf van plan was. Een en ander heeft vergaande implicaties, voor Shell zelf, de klanten van Shell én voor beleggers. Hoe dat zit, leest u bij Premium:

Nvidia onder de loep

Techfonds Nvidia bevindt zich in het hart van de technologische vooruitgang. De chipontwerper prijkt dan ook lang op het kooplijstje van de IEX Beleggersdesk en heeft Premium leden een fors rendement opgeleverd.

En dan is de vraag of het techbedrijf met zijn ijzersterke eerstekwartaalcijfers nog steeds koopwaardig is. Die analyse vindt u hier.





Gilead

De IEX Beleggersdesk is volcontinu op zoek naar aantrekkelijke aandelen voor Premium leden. Als gevolg van Covid-19 staan farmaceuten sterk in de belangstelling. Reden voor Niels Koerts om Galapagos-partner Gilead eens langs de financiële meetlat te leggen. Buy, sell or hold: het antwoord vindt u hier.

Wall Street

De Amerikaanse arbeidsmarkt toont aanhoudend herstel van de Covid-19 dreun. De initial jobless claims daalden voor de vierde week op rij. Ook in de VS gaan steeds meer delen van de economie weer open, vooral van belang voor bedrijfstakken als de horeca en vrijteijdssector.

Nu hoeft goed economisch nieuws niet direct ook goed nieuws voor Wall Street te betekenen in deze tijd van ongekende Fed-stimulering, maar vandaag zien beleggers het in ieder geval positief in.

Rentes

Brede markt

De AEX levert per saldo 0,4% in op een wat matte handelsdag

Wall Street wint juist fractioneel op gunstige macrocijfers



De euro blijft stabiel versus de Amerikaanse dollar

De VIX kalft langzaam verder af richting standje gemÜdlich

Goud daalt licht en zakt weer tot onder de $1.900 grens

Olie: WTI en Brent worden iets duurder

Bitcoin is de schrik weer te boven en is inmiddels alweer hersteld tot boven de $40.000.

Het Damrak:

De verzekeraars herstellen deels van de gisteren opgelopen koersverliezen, met Aegon (+ 1,3%) en NN Group (+ 1,5%) als koplopers.

(+ 1,3%) en (+ 1,5%) als koplopers. ING Groep is stiekem aan een behoorlijke opmars bezig en schrijft 'zomaar' ruim 3% bij.

is stiekem aan een behoorlijke opmars bezig en schrijft 'zomaar' ruim 3% bij. Just Eat Takeaway (-/- 0,4%) heeft het koersmatig maar lastig, de Beleggersdesk denkt er het zijne van.

(-/- 0,4%) heeft het koersmatig maar lastig, de Beleggersdesk denkt er het zijne van. Betalingsverwerker Adyen (-/- 1%) ligt koersmatig zwak: concreet nieuws was niet te vinden, verkopende grootaandeelhouders maken beleggers toch wat sceptisch.

(-/- 1%) ligt koersmatig zwak: concreet nieuws was niet te vinden, verkopende grootaandeelhouders maken beleggers toch wat sceptisch. De voor Shell (-/- 1,3%) negatieve uitspraak van de Haagse rechtbank dreunt nog na.

(-/- 1,3%) negatieve uitspraak van de Haagse rechtbank dreunt nog na. 'Staal is in trek: metaalspecialist AMG wint 4,2% en staalreus ArcelorMittal 4,5%.

wint 4,2% en staalreus 4,5%. Op de lokale markt zakt 's lands oudste uitgeverij, Koninklijke Brill, zomaar 4% weg.

Adviezen

Ageas: naar €48,60 van €44,90 en verkopen - Kepler Cheuvreux

Retail Estates: naar €94 van €72 en kopen - Bank Degroof

Ahold Delhaize: naar €23 van €22 en houden - Credit Suisse

KBC Groep: €70 en houden - RBC Capital Markets

Agenda