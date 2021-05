Herkenbaar? Hoera, ik heb de stijger van de dag! Helaas, ik heb ook de daler van de dag...

Waar zitten uw juichverhalen en drama's vandaag? ING is echt een topbelegging voor mij, maar Shell... Gelukkig heb ik het dividend nog en bij mij is dat rond 5%. Daar doe ik het voor, maar ik moet me beheersen die koers niet een schop te geven... Kreng, schiet toch eens op. Beweeg dan in ieder geval met de AEX mee.

Herkent u dit? Wat is het, misschien zit er net 3% van mijn aandelengeld in ING en Shell, maar ik ben er continu mee bezig. Ik heb vrijwel al mijn geld in wereldaandelen fondsen en etf's zitten, maar ik kijk er nooit naar. Zelfs als de markt keldert, laat me dat volkomen koud. Dan denk ik vooral aan bijkopen.

Ik verbaas me over mezelf, maar het is gewoon zo. Als er een psychiater op de vloer rondhangt die dit kan verklaren, hoor ik het graag. En als u het allemaal niet meer aankunt, of het vreet veel te veel tijd en energie, kunt u ook trackers in plaats van aandelen overwegen. Maar ja, dat is wel veel en veel leuker...