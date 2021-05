Weinig koersactie, maar genoeg te beleven voorbeurs

Er is geen verhaal vandaag, nog niet in ieder geval. Het oogt allemaal wat slapjes en de richting is nog net omhoog.

Het inflatie-renteverhaal lijkt even naar de achtergrond te schuiven, maar nu? De Europese aandelenfutures openen nipt hoger en de Amerikaanse dalen ietsie na een hoger Wall Street gisteren. De dollar trekt wat aan, de rentes liggen vlak na die felle stijging, commodities presteren wisselend en de volatiliteit neemt af.

Er is weinig nieuws, bij ons is er eigenlijk alleen maar dit. Verlies, Lucas Bols presenteert een set moeizame jaarcijfers:

Wel is er dit, het is echt wereldnieuws. Big Oil onder druk. Niet alleen Royal Dutch Shell, ook ExxonMobil en Chevron moeten en zullen groener doen:

don't forget Chevron shareholders backing emissions reductions https://t.co/qMtoFKIuIA — Silvia Killingsworth (@silviakillings) May 26, 2021

Het gevoel hebben... Tja.

“Voor het eerst heb ik het gevoel dat we echt kans maken om klimaatverandering te voorkomen”, aldus Donald Pols van Milieudefensie. Vandaag wonnen zij een rechtszaak van Shell over het tegengaan van klimaatverandering. #nieuwsuur #Shell #milieudefensie #klimaat pic.twitter.com/kjxe4Bn3cc — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 26, 2021

Zelfs op de cryptomarkt is het rustig, hier bitcoin en ethereum. Elon Musk heeft niet zitten twitteren. Ja, dat moet erbij tegenwoordig. Ooit gaan we daar nog wel eens hard om lachen.



Nvidia had gisteravond nog mooie cijfers, maar dat maakt niet veel los: -1,0%. De opening is net zo miezerig als het weer.



Marktbreed ziet u alleen maar nullen voor de komma. Rustig Wall Street en Azië, de dollar is wel wat aangetrokken en goud ligt stiekem goed.



De rentes houden de kaarten nog even tegen de borst.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Marck Coucke die 3,7 miljoen aandelen Fagron voor €18-18,20 buiten de beurs om wil verkopen. Let ook maar op Avantium.

07:56 Rode cijfers voor Lucas Bols

07:45 Avantium krijgt subsidie voor broeikasverminderende technologie

07:35 Weer handelsgesprekken tussen VS en China - media

07:06 Europese beurzen openen vlak

07:03 Ruim 168 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

26 mei Nvidia presteert beter dan verwacht

26 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

26 mei Wall Street licht hoger gesloten

26 mei Olieprijs hoger gesloten

26 mei Binnen-Mongolie straft miners van crypto - media

26 mei Wall Street koerst af op licht hoger slot

26 mei Europese beurzen vrijwel vlak gesloten

26 mei Coucke verkoopt aandelen Fagron

26 mei Weinig fut op het Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Aalberts AvA

08:00 Lucas Bols jaarcijfers

09:00 Ackermans & van Haaren notering ex-dividend

14:30 VS orders duurzame goederen apr +0,7% MoM

14:30 VS BBP Q1 (herziend) +6,5% QoQ

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS pending Home Sales apr

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street made modest gains as Federal Reserve officials helped deflate concerns about runaway inflation, keeping bond yields in check. Read more here: https://t.co/FYcyFM0Gqy pic.twitter.com/Cev1FMAUHP — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2021

-1% op de (blow-out) cijfers.

Nvidia sold $155 million in crypto mining chips last quarter, but PC gaming remains its biggest market https://t.co/Q30gFBrNgn — CNBC (@CNBC) May 26, 2021

Wisseling van de wacht?

Quarterly revenue surged 55% at Chinese phone maker Xiaomi as Huawei retreated from the market whilst under pressure from U.S. sanctions https://t.co/ye9nHs8aPr pic.twitter.com/eBF3icBGtT — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2021

De SEC dus. Hij kijkt zo streng:

Wall Street’s main regulator is signaling that the Biden era will spell tougher oversight for cryptocurrencies and blank-check companies, two of the most talked-about asset classes https://t.co/tgyVn5JIyB — Bloomberg (@business) May 26, 2021

Gisteren mochten ze weer opdraven voor dit vaste rondje banken:

"The U.S. is poised for a strong recovery," said Goldman Sachs' David Solomon during a Senate hearing with Wall Street CEOs today.



Here are the panel's predictions for the economy https://t.co/jOnWbhoERd pic.twitter.com/8N0fHGPoAY — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 26, 2021

Daar zijn ze weer!

It's not over for the GameStop mania; shares rallied this week as chatter picked up on social media again. @Kr00ney reports on the meme stocks making gains as well as speculative trades on #crypto. https://t.co/eCkWj4eYfL pic.twitter.com/odDx0Yc86Q — CNBC (@CNBC) May 27, 2021

-3,1%. Op die cijfers.

'The address Snowflake lists as its office in Bozeman, a city with fewer than 50,000 residents, is located downtown, near a post office branch, a bowling alley and a coffee shop, according to Google Maps.' via @levynews https://t.co/xKywnCUkip — Jordan Novet (@jordannovet) May 27, 2021

Statistiek!

Today was the 100th trading day of the year.



When the S&P 500 Index is up >10% YTD on day 100, the rest of the year historically does really well.



Higher 84% of the time and up another 8.6% on average, both well above what the average year does. pic.twitter.com/Kx64jDH0Yp — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) May 27, 2021

Veel plezier en succes vandaag.