Online, maar toch persoonlijk contact

Evi van Lanschot is al sinds de eerste jaargang een van de Beste Keuzes van IEX in de categorie online vermogensbeheer. Vanaf €10.000 kunnen klanten terecht bij de jonge, digital native dochter van private bank Van Lanschot Bankiers. Wat is het geheim?

Met Evi, in de markt gezet in 2013, had Van Lanschot meerdere doelen, vertelt Maurice Pordon, executive director Marketing bij Evi. “Het belangrijkste was wel om aansluiting te vinden bij een klasse nieuwe beleggers, zeg maar het middensegment van de markt. Mensen die niet allemaal €500.000 vrij vermogen op de bank hebben staan, maar die wel serieus belangstelling hebben om financieel verder te kijken dan hun neus vandaag lang is.”

Toekomstgericht

Het zijn de dertigers en jonge veertigers die bezig zijn een carrière op te bouwen als professional of als ondernemer. “Maar het zouden ook goed de kinderen kunnen zijn van ouders die al bij de moederbank bankieren”, aldus Pordon.

De typische Evi-client is jonger dan de klassieke vermogensbeheerklant, maar past qua mentaliteit wel bij de client van de moederbank, vult Pieter Runhaar van Evi Sales, aan. “Zij kijken naar de toekomst. Waar wil ik mijn spaargeld voor gebruiken? Is dat om straks van een beter pensioen te kunnen genieten of, bijvoorbeeld, om mijn kinderen te kunnen laten studeren?”

Instapniveau

Het was in de begintijd nog wel even zoeken naar het juiste instapniveau. Oorspronkelijk was de instaphoogte €25.000, waarna de grens langzaam daalde naar €1.000. “Uiteindelijk leerde de ervaring dat €10.000 het juiste niveau was”, vertelt Runhaar. “Op dat niveau trok Evi de juiste mensen over de streep, maar was het ook mogelijk om de nieuwe klant, de jongere generatie, de juiste persoonlijke aandacht te geven.”

Pieter Runhaar

De financiële wereld is van oudsher een wereld gedomineerd door mannen in pakken. Alleen al het gegeven dat Evi een vrouwenfiguur is, zorgde bij de introductie voor de nodige extra aandacht en het bezorgde Evi van meet af aan een sympathiek imago, merkt Pordon. “Dat kun je goed gebruiken in de strijd om de gunst van de klant.”

Online gemak

Runhaar en Pordon stellen vast dat de dienstverlening van Evi na zeven jaar de gewenste vorm heeft gekregen: een combinatie van persoonlijke aandacht en online gemak.

Bij een niveau van €100.000 eigen vermogen krijgt de client een eigen aanspreekpunt om zijn zorgen en wensen mee door te spreken. “Maar dat wil niet zeggen dat de client met €10.000 aan zijn lot wordt overgelaten”, zegt Runhaar. “Als nieuwkomer kan hij of zij een beroep doen op een beleggingscoach die hem bijpraat over de fijnere kneepjes van het beleggingsvak.”

Het is volgens de twee bankiers een hele reis geweest om deze formule te ontwikkelen en goed in de markt te zetten. Je kunt je daarbij weinig missers veroorloven.

Niet alleen het persoonlijk contact is onderscheidend bij Evi, maar zeker ook het beleggingsbeleid, vinden de heren. De online vermogensbeheerder is volgens hen niet op zoek naar de mooiste bloempjes langs de rand van de afgrond. “Bij Evi is rendement belangrijk, maar daarbij wordt wel gekeken naar de langetermijndoelstellingen.”

Verduurzaming

Kernbegrippen zijn daarom een verantwoorde spreiding binnen de portefeuille, maar zeer zeker ook de verduurzaming van de portefeuille. “En dat heeft zich bewezen”, zegt Runhaar. Hij wijst erop dat Evi het beste 5-jaarsrendement heeft van de vijf Beste Keuzes van IEX in de categorie online vermogensbeheer.

Voor Evi is duurzaam beleggen sinds 2018 een belangrijk thema. Maar duurzaamheid is geen eenmalig proces, benadrukt Pordon. “Het is steeds opnieuw keuzes maken op basis van een ‘best-in-class-benadering’ en overwegen wat je wel of niet uitsluit in de portefeuille. Het kan immers altijd beter.”

Hij merkt dat deze benadering in de loop van de tijd is veranderd. “Vroeger ging het erom om de wereld om je heen geen schade te berokkenen door je beleggingskeuzes. Vandaag de dag is het uitgangspunt om de wereld een stapje vooruit te helpen met je beleggingskeuzes.”

Nieuw normaal

Daarmee is duurzaam beleggen volgens hem het nieuwe normaal geworden. Bij heel Van Lanschot, maar in het bijzonder bij Evi, dat een jongere generatie bedient, bij wie de duurzaamheid van de portefeuille nog meer dan bij andere beleggers voorop staat.