Slotcall: einde huizenmarktfeestje

De AEX is deze maand al twee keer kortstondig tot onder de 700 punten grens gedoken, maar veert even zo gemakkelijk weer op tot een stand zo rond de 715 punten. Voor beleggers met weinig geduld lijkt dat niet op te schieten, maar niet vergeten moet worden dat er de afgelopen weken flink wat dividend is uitgekeerd.

Daarmee rekening houdend, hebben beleggers erg weinig reden tot klagen, al hangt het uiteraard wel van de samenstelling van de aandelenportefeuille af: wel of geen dividend, over een langere reeks van jaren scheelt dat een flinke slok op een borrel.

Amerikaanse huizenmarkt

Altijd interessant: Nobelprijswinnaar Robert Shiller, en (mede-) bedenker van de Case-Shiller index, ziet een bubbel ontstaan op de Amerikaanse huizenmarkt. En hoewel Shiller niet een abrupt verwacht van de prijsstijgingen, dit kan volgens hem best nog een jaar of twee duren, zal het huizenfeestje wel met een kater eindigen en "de nodige financiële pijn veroorzaken."

Luiers een must have product

Ontex, een van de grotere luierfabrikanten ter wereld, staat genoteerd op de Belgische markt. Het concern, dat ook items produceert voor vrouwelijke hygiëne, luiers voor volwassenen en mondmaskers, worstelt met tegenzittende valutakoersen en een te hoge schuldgraad.

Dat is beleggers niet ontgaan: enkele jaren geleden kostte een aandeel Ontex nog meer dan €25. Datzelfde aandeel is nu verkrijgbaar op Euronext Brussel tegen €11. Value buy, of value trap: altijd een lastige.

Duits vastgoedspektakel

Vonovia trekt de stoute schoenen aan en doet een overname op branchegenoot Deutsche Wohnen. Een miljardendeal, zelfs de grootste vastgoeddeal ooit in Europa.

De overnamepremie van afgerond 18% oogt bescheiden, maar hierbij geldt wel dat de vastgoedreuzen koersmatig al een ijzersterke periode achter de rug hebben. Of de deal gunstig is voor aandeelhouders Deutsche Wohnen, leest u hier.

Vastned houdt goed stand

En nog meer vastgoedanalyses vanuit de Beleggersdesk: Vastned. Natuurlijk is ook deze vastgoeduitbater geraakt door de gevolgen van Covid-19, althans de indirecte gevolgen: lockdowns. Hoe solide Vastned er na ruim een jaar virusmalaise voorstaat, wordt hier uit de doeken gedaan.

Hollandse aandelenavond

Het weer zit nog niet mee en dat komt op dit moment wellicht goed uit. IEX organiseert nameljk samen met BNP Paribas de Hollandse Aandelenavond 2021. Vijf van Nederland's beste beursexperts geven maar liefst 15 tips op dit webinar.

Deelname aan dit interessante webinar is gratis: inschrijven kan hier.



Rentes



Brede markt

De AEX verliest fractioneel met een min van 0,15%.

Wall Street neemt tussentijds genoegen met een bescheiden plusje.



De euro blijft stabiel versus de US dollar.

De VIX blijft op een licht elevated level van afgerond 18 noteren.

Goud stijgt tot boven de $1.900 op inflatieangst.

Olie: WTI (+ 0,5%) en Brent (+ 0,6%) op weg naar de $70.

Bitcoin (+ 1,5%) op $38,600.

Het Damrak:

De rentes klaven opnieuw wat af, iets wat voor verzekeraars als Aegon (- 0,7%), ASR (- 1,4%) en NN Group (- 2%) niet gunstig is.

(- 0,7%), (- 1,4%) en (- 2%) niet gunstig is. Ook ING Groep (- 0,4%) en ABN Amro (- 2,3%) zien de rentedaling met lede ogen aan.

(- 0,4%) en (- 2,3%) zien de rentedaling met lede ogen aan. Unilever (+ 0,2%) flirt voor de zoveelste maal met de €50 grens.

(+ 0,2%) flirt voor de zoveelste maal met de €50 grens. Shell (+ 0,6%)vindt de rechter op zijn pad. Het concern moet de CO2-uitstoot sneller terugdringen dan het zelf van plan was van de Haagse rechtbank. Meer over Shell leest u hier .

(+ 0,6%)vindt de rechter op zijn pad. Het concern moet de CO2-uitstoot sneller terugdringen dan het zelf van plan was van de Haagse rechtbank. . PostNL (+ 1,2%) doet een serieuze poging het €5 niveau te halen.



(+ 1,2%) doet een serieuze poging het €5 niveau te halen. Lokaal schiet Ease2pay 35% omhoog omdat het een overname doet.

Adviezen

Ageas: naar €60,57 van €55,87 en kopen - JPMorgan Chase

Retail Estates: naar €68 van €64 en kopen - Kepler Cheuvreux

ING Groep; naar €13,10 van €12,30 en kopen - Jefferies

Danone: naar €55 van €60 en verkopen van houden - Berenberg

Bayer: naar €74 van €60 en kopen - Berenberg

Agenda