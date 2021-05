Tracker Tips: een vreemde ETF in de bijt?

De Duitse federale regering heeft onlangs een nieuwe groene financieringsstrategie aangekondigd om kapitaal naar milieuprojecten te trekken en Duitsland te ontwikkelen tot een belangrijk knooppunt voor duurzame financiering.

Zullen andere overheden in Europa volgen met een overeenkomstige aanpak?

DAX ESG-ETF’s

Er zijn inmiddels drie aanbieders van een DAX ESG-ETF op het Duitse Xetra. Blackrock heeft vorige week, in navolging van Lyxor en Amundi, een vergelijkbare tracker gelanceerd in reactie op de aankondiging van de regering in Duitsland. Het grote verschil zit ‘m vooral in de mand, want de variant van iShares heeft 30 componenten waar die van de rivalen er 50 hebben.

Dientengevolge heeft de iShares DAX ESG UCITS ETF met ticker EXIA en isincode DE000A0Q4R69 een lager kostenplaatje van 0,12% op jaarbasis, vergeleken met respectievelijk 0,15% voor de ETF van Lyxor en 0,19% voor die van Amundi.

EXIA

EXIA volgt de Qontigo DAX ESG Target-index en streeft ernaar de Duitse DAX- index te repliceren en tegelijkertijd de CO2-intensiteit met ten minste 30% te verminderen.

De DAX ESG Target-index heeft zoals eerder aangegeven 30 aandelen in de benchmark volgens de ESG-ratings van Sustainalytics. De index maakt ook gebruik van Global Standards Screening en screenings voor betrokkenheid bij controversiële wapens, tabak, thermische steenkool, kernenergie en oliezanden.

Bedrijven die als gevolg van deze screenings zijn uitgesloten van de index, worden vervolgens op basis van marktkapitalisatie en ESG-score vervangen door aandelen uit het universum van de HDAX-index (DAX, MDAX en TecDAX) om het aantal van 30 deelnemers weer compleet te maken.

Op basis van zogeheten net return in onderstaande grafiek over een periode van 4,5 jaar doet de ESG-versie het ruim 5% beter dan de DAX-index.

Navolging

Er zijn inmiddels vele producten met een ESG-variant op indices als de Eurostoxx 50 of de Amerikaanse S&P 500. De DAX ESG-ETF’s bewijzen dat dergelijke ETF’s geen vreemde eend in de bijt hoeven te zijn. Nieuwe duurzame initiatieven van overheden zoals de Duitse, kunnen equivalente ETF’s voortbrengen op bijvoorbeeld de Franse CAC 40 of de Engelse FTSE 100: een uitdaging voor de indexbouwers om slimme benchmarks samen te stellen, die op lange termijn beter presteren dan hun roemrijke tegenhangers. Zo kunnen ze het pad te plaveien voor de fondsenindustrie om hierop in te spelen.