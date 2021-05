Hollandse Aandelenavond 2021: 5 experts, 15 tips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Turbo’s

Kijk op donderdag 27 mei online mee naar de live-uitzending van het beste evenement voor beleggers in Nederlandse aandelen: de Hollandse Aandelenavond. Op deze avond, georganiseerd door BNP Paribas en IEX, zullen vijf van de beste Nederlandse beursanalisten hun drie favoriete Nederlandse aandelen voor het komende jaar presenteren. Daarnaast gaan ze de uitdaging aan om ieder met één verkooptip (short) te komen. Na afloop van de vijf pitches volgt een paneldiscussie. Die wordt op het scherpst van de snede gevoerd en levert zodoende nog weer allerlei nieuwe ideeën en inzichten op. Gezien de Covid-19-situatie is de Hollandse Aandelenavond dit jaar alleen online te volgen via Online Seminar. Aanmelden is gratis Registreer u nu of log in met uw bestaande account om u direct gratis aan te melden voor de Hollandse Aandelenavond 2021! Let op: alleen tijdens het aanmelden kunt u een vraag indienen die tijdens de uitzending mogelijk voorgelegd wordt aan de sprekers. De line-up van experts bestaat uit een mix van technische en fundamentele analisten die voor Nederlandse beleggers nauwelijks nog introductie behoeven: Jim Tehupuring (ProBeleggen)





Jos Versteeg (InsingerGilissen)





Nico Bakker (BTAC/TheDailyTurbo)





Ralph Wessels - (ABN Amro)





Royce Tostrams (IEX en Tostrams.nl) De presentatie is in handen van Rogier San Giorgi (BNP Paribas) en Pieter Kort (IEX). Het programma van de online uitzending: • Aanvang: 19:30 uur • Pauze: 20:30 uur • Paneldiscussie: 20:35 uur • Einde: 21:15 uur

Als opwarmertje voor deze avond hebben de experts de afgelopen weken alvast teruggeblikt op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Deze kunt u hieronder nalezen: Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg Hollandse Aandelenavond: Royce Tostrams Hollandse Aandelenavond: Jim Tehupuring

Hollandse Aandelenavond: Ralph Wessels

Hollandse Aandelenavond: Nico Bakker



