Actie, actie, corporate actie bij Fugro

Er loopt een draad op het forum, wellicht heeft dit te maken met de corporate actions deze week. De aandelen- en certificaatconstructies gaan op de schop. Fugro was tot voor kort ook de meest onneembare vesting op het Damrak. Boskalis weet er alles van. Hier is het persbericht van vorige week.

