Hogere opening, maar markten in de dubio

En nu? De futures openen wel hoger, maar vrij nikserig, na een ook al nikserig (slot op) Wall Street.

De markt kan, durft of wil even niet duidelijk kiezen tussen het inflatie-rentescenario en houden zo die gaat, ofwel blijvende monetaire en eerst ook nog fiscale verruiming. Bij aandelen wisselen waarde en groei stuivertje, de rentes en commodities houden even halt, de dollar neigt ietsje lager en de volatiliteit neemt af

Wie een glazen bol heeft, mag roepen wat het wordt. Voor spektakel moet u weer bij de crypto's zijn en die stappen met het goede been uit bed. Ik heb nog geen reden gespot wat er nu weer zou zijn. Mooie plussen van bitcoin en ethereum, zoals u ziet en kijk ze eens gezellig samen correlerend optrekken.



Dit is dan weer typerend? Grappig wat sommigen zichzelf wijs maken... Verdiep je er in, want je begrijpt het niet, is een standaard reactie van cryptofans als je kritisch bent. Inderdaad, verdiep je er in zou ik zeggen. Iets met de werking van markten en sentiment. We gaan nog wel eens raar terugkijken op deze jaren.

Please note Dogecoin has no formal organization & no one reports to me, so my ability to take action is limited — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2021

Gelukkig zijn die crypto's er, want anders had ik niks om over te schrijven. Er is namelijk nu nul bedrijfsnieuws (bij ons), geen advies: niks. De opening is nog redelijk. Excuses, die AEX schatting loopt niet goed, dat moet ook rond +0,2% zijn.



Marktbreed liggen Azië en de grondstoffen nog wel aardig.



Dit zijn misschien wel de belangrijkste scores nu, de rentes bokken. Nee, hier spat de inflatie-angst nu ook niet bepaald van af, zeg maar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Ziet u wel? Helemaal niks. Het ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren kent hooguit een nieuwtje voor JET:

Analistenadvies is er ook niet, maar de AFM meldt wel deze shorts:

De agenda is ook niet al te groot en uitgebreid, maar kent wel een zekere chipper:

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks fall slightly as investors try to assess the path of inflation after Fed officials downplay rising price pressures. Read more here: https://t.co/T8LwTdNGnD pic.twitter.com/HbnokFt8YQ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2021

Verhip:

Traders are upping their bets against the S&P 500, with short interest in the SPDR S&P 500 ETF Trust -- the world’s biggest ETF -- at its highest level this year https://t.co/DUpANp6fXo — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2021

Kuch...

#ECB balance sheet hit fresh ATH at €7.643.2tn as Lagarde keeps printing press rumbling. Total assets rose by €27.5bn on QE. ECB balance sheet now equal to 77% of #Eurozone GDP vs #Fed's 36%, BoE's 38.4%, and BoJ's 133%. pic.twitter.com/dxerNXBzeZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 25, 2021

En we potten maar op...

Good Morning from #Germany where household savings ratio hit a fresh All-Time high in Q1. Thanks to generous transfers, disposable incomes rose by 1.1% in Q1 YoY. W/private spending down 7.3% YoY, household savings ratio jumped to 23.2%. pic.twitter.com/TIsrDuWw2G — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 26, 2021

GameStop, die hebben we ook nog:

GameStop led a slate of favorite retail trader stocks higher on Tuesday as investors touted them on Twitter, Stocktwits and Reddit's WallStreetBets https://t.co/TfN08w9dZd — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2021

Lang verwacht, komt er nu aan, volgens Reuters:

China’s Huawei announced it will launch its own operating system for smartphones in June, according to an internal memo seen by @Reuters https://t.co/ZFgVwBfvJR pic.twitter.com/73ahRF4Ax3 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2021

Robinhood op nummer 1:

Veel plezier en succes vandaag.