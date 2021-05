Slotcall: Rentes krijgen een tik

Dat terwijl de eerstekwartaalcijfers bepaald niet slecht waren. De omzet steeg ruim 25% op jaarbasis en tevens gingen de marges stevig omhoog. Inmiddels is de waardering gezakt tot 16 keer de verwachte winst over 2022.

Baidu (+2,0%) is niet immuun gebleken voor de toenemende bemoeienis van de Chinese overheid. Sinds eind februari is de koers van het "Chinese Google" met circa 40% gedaald.

Zijn woorden zorgen ervoor dat de rentes in een brede lijn omlaag gaan, zo zakt de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier met drie basispunten tot -0,01%. Het is niet de eerste keer dit jaar dat dan de technologie-aandelen komen bovendrijven.

Hij zei bij een vergadering, georganiseerd door de Bank of Japan, dat de inflatie momenteel hoog is, maar niet structureel op een ongewenst hoog niveau zal blijven liggen. Evans blijft daarom voorstander van het stimulerende beleid van de Amerikaanse centrale bank.

De AEX (+0,3%) stijgt vrolijk door. Onder aanvoering van de chippers nadert de hoofdindex zijn all time high. Dit keer doet Fed-voorzitter Charles Evans een duit in het zakje.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze beleggersdesk. De jarenlange ervaring van onze redacteuren samen met de inkoop van real time monitoren hebben onze kooptips een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van +23,96%.

Analyse door: Niels Koerts

Niels Koerts is sinds 2019 beleggingsanalist bij IEX. Al op dertienjarige leeftijd begon hij met beleggen, uitgerekend in 2008, het hoogtepunt van de financiële crisis, waardoor hij meteen wist wat verliezen was. Zijn passie voor beleggen heeft hier gelukkig niet onder geleden. In 2020 heeft hij zijn bachelor bestuurskunde ...

Recente analyses van Niels Koerts