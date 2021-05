Achtung, Duitse vastgoedgigant in de maak

Aan onze vastgoedfondsen is geen reactie af te lezen. In Frankfort doet Vonovia -4,3% op het nieuws dat het €52 per aandeel voor Deutsche Wohnen biedt, een premie van rond 16%. De combinatie is op papier een vastgoedfonds van rond €50 miljard. Hm, is het bod genoeg? Deutsche Wohnen doet +15,6% naar precies €52.



Vonovia is nog niet zo heel lang genoteerd, maar lang genoeg om onze vastgoedfondsen alle hoeken van de vloer te laten zien. Wat dacht u van dat Belgische logistiekfonds? Dit is echt onthutsend... Zoals u van mij bent gewend, is het plaatje herbelegd en geïndexeerd.