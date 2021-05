Stijgende aandelen, dalende rentes en vlakke commodities voorbeurs

Zit u ook te kleumen achter uw schermen? Niet te doen dit weer. Gelukkig hebben we op dit moment hartverwarmende koersen.

De futures openen fris en fruitig na een mooi ritje op Wall Street. Dollar lager, rentes vlak, nikserige commodities en afnemende volatiliteit (VIX Index -8,7% op 18,4). Ik kan kort zijn over de brede markt. Technologie sprong eruit gisteren op Wall Street en als ik zo naar de Nasdaq 100 kijk, verloopt alles volgens plan.

Het lijkt alsof het weer lonend was om de daling te kopen. Lijkt, want ik ben altijd voorzichtig. Het moet eerst op het bord staan, dan pas conclusies. Dit heet in ieder geval een opgaande trend uit het boekje. Beleggen ziet er zo simpel en eenvoudig uit, maar wat voor en hoeveel herrie was er iedere dag wel niet?

Misschien is dat uiteindelijk allemaal wel niet zo relevant.



Er is nul bedrijfsnieuws en daarom eerst een blik op ballenbak van de beurs, crypto's. Daar is de meeste actie. Strikt genomen moet ik ook zeggen voor, naast of achter de beurs, want crypto's hebben de gereguleerde markten terug naar de straat gebracht. Dat vind ik zelf allesbehalve innovatie, maar oordeel zelf.

In ieder geval was er gisteravond weer wat te doen. U mag één keer raden wie de boel weer in gang zette. Mooi opgaand ritje trouwens nu, dit is de minuutgrafiek van de laatste tien dagen. Het volume is van bitcoin.



Want:

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

Dogecoin doet +14,6%:

If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

De opening ziet er zoals gezegd soepel uit. De piketpaaltjes of interimstanden voor de AEX zijn intradag-all time high 719,29 en aan de onderkant mag u om hulp en/of moeder gaan roepen, als de index onder intradagbodempje. 677,88 punten komt.

Marktbreed ziet u louter groene aandelenindices en een beetje flauwe commodities.



De rentes zetten vooralsnog hun rally niet voort. Die van ons flirt weer met de nul en de Belgische is even zoek geloof ik, net als die Rambo in de Kempen. Stijgende aandelen en dalende rentes: het lijkt er in ieder geval vanochtend op dat de beurzen niet bang zijn voor het inflatie-rentescenario.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met voor de liefhebbers cijfers van Real Estates.

Analistenadvies:

Just Eat Takeaway: naar £110 van £124 (outperform) - Credit Suisse

De AFM meldt geen shorts en de agenda is ook wel eens dikker geweest. het Duitse BBP is door op -1,8%, maar de Ifo Geschäfstklima is voor de beurs interessanter:

00:00 OCI AvA

08:00 Duitsland BBP Q1 (herziend) -1,7% QoQ

10:00 Duitsland Ifo business klimaat mei 120,0

16:00 VS verkoop nieuwe woningen apr

En dan nog even dit

Mooie (tech) rally op Wall Street gisteren:

Wall Street climbs on gains in tech stocks as U.S. Treasury yields dip. Read more here: https://t.co/DwjEF7u9kl pic.twitter.com/rJnwaf3LAW — Reuters Business (@ReutersBiz) May 25, 2021

Vastgoedovername en een flinke ook:

#Germany’s Vonovia to buy Deutsche Wohnen for €19bn in the biggest-ever takeover in European real estate to address pol & tenant concerns. Deal would reshape country’s property industry. Vonovia to offer €53.03 per share in cash. https://t.co/mPYlnS8w5B pic.twitter.com/KOnNY9Dpg4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 24, 2021

Nog even uitleg dan:

WATCH: Cryptocurrencies fight back after experiencing a wild weekend https://t.co/PMQEORjyLx pic.twitter.com/hdTtOScOd9 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 25, 2021

De eerste die expliciet nee zegt?

EXCLUSIVE HSBC CEO says Bitcoin not for us https://t.co/uzodaX9VF2 pic.twitter.com/HDjaJHJZwn — Reuters (@Reuters) May 24, 2021

De ECB zit ruwweg op het dubbele.

In case you missed it: #Fed has ramped up balance sheet expansion. Total assets have jumped by $92.2bn in the past week, most since March, to hit fresh ATH of $7,922.8bn as Powell keeps printing press rumbling. Fed balance sheet now equal to 36% of US's GDP vs #ECB's 76.6%. pic.twitter.com/p7VoM6MDec — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 24, 2021

Goldman Sachs kwam ook met met iets minder hoge cijfers, uit mijn hoofd. Kan ik niet meer zo gauw vinden.

Bank of America expects core #inflation of roughly 3.5% to stick with us for almost a year from here. #FederalReserve pic.twitter.com/Ebd89Z2PVI — jeroen blokland (@jsblokland) May 24, 2021

Tja:

Real Central Bank Rates (rate minus inflation)...

Saudi Arabia: -4.3%

Poland: -4.2%

US: -4.1%

Brazil: -3.3%

Canada: -3.2%

Malaysia: -3.0%

Thailand: -2.9%

Chile: -2.8%

Philippines: -2.5%

Eurozone: -2.1%

Mexico: -2.1%

S.Korea: -1.8%

UK: -1.4%

Swiss: -1.1%

Russia: -0.5%

India: -0.3% — Charlie Bilello (@charliebilello) May 24, 2021

De technologie heeft de toekomst, maar welke namen gaan daarbij horen?

Polygon, Helium, Celsius, and Maker may not be household names, but they are being explored as potentially useful technologies. https://t.co/aGEMWew7k7 — Barron's (@barronsonline) May 24, 2021

Best of two worlds, daarom beleg ik zelf in de brede markt. Saai, maar ik vind de beurs volgen al wild genoeg.

“You don’t have to choose growth or value. We think portfolios will benefit from having both,” @NTWealth CIO Katie Nixon says. “There’s a great fundamental story for value right now. But at the same time, we have these just incredible companies with structural advantages.” pic.twitter.com/Rcl4foxCZt — Yahoo Finance (@YahooFinance) May 24, 2021

Veel plezier en succes vandaag.