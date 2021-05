Rente staat technisch op een keerpunt: Het dak kan er bijna af

quote: handyman6 schreef op 25 mei 2021 08:13:

Ik heb het hier al veel vaker gezegd en eerder aangegeven....

Tja handy, ondanks dat Corona de algehele wereldwijde economie totaal ontwricht heeft lees ik juist in allerlei media dat het werkelijk fantastisch gaat.De mensen bulken blijkbaar van het geld en weten van gekheid niet meer wat ze moeten doen met de overvolle spaarrekeningen.Een stijgende rente, kom maar op, lekker weer 3% rente om de gierende inflatie te kunnen compenseren, kijk maar in de winkels, alles wordt schreeuwend duur, net als de "overheidsdiensten", en alles wat daaraan gerelateerd is.Maar dat kan helemaal niet, de eurofiele droom zal als een zeppelin uitéénspatten.Opvallend, de Duitse economie krimpt lees ik vanmorgen, er zal toch geen recessie komen.Ik zie het bij de VW dealer, de showroom en het buitenterrein puilen uit van de stekkergolfs en vorige week werd er wederom een trailer gelost met allemaal nieuwe.En gek genoeg, ze worden niet verkocht.Wacht maar af totdat de bedrijven elkaar onderling de rekeningen niet meer kunnen voldoen en in gebreke blijven.Er zal een kettingreactie ontstaan.En de huizen, het dak gaat er inderdaad af, uit pure wanhoop zullen velen hun eigen huis in de hens zetten.Het goedgelovige volk is echter zodanig gehersenspoeld dat ze alle mooie praatjes geloven.