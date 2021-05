Rente staat technisch op een keerpunt: Het dak kan er bijna af

Van mijn pensioenfonds kreeg ik het bericht dat hun actuele dekkingsgraad is gestegen naar 99,6%. Vorig jaar om deze tijd stond de dekkingsgraad met 85% nog fors onder water.

Ik heb het hier al veel vaker gezegd: technisch heeft de Nederlandse rente het laagste punt al heel lang achter zich gelaten. Alles in het technische beeld wijst erop dat we de komende jaren met een substantieel hogere rentestand te maken zullen hebben. Inflatie en economische groei zullen in belangrijke mate aan de rentestijging bijdragen.

Horde van 0,06%

Overigens flirt de Nederlandse rente thans met de horde rond 0,06%. Dat is het hoogste punt in bijna twee jaar. Dit is een keerpunt, want na een doorbraak kan het dak eraf. De opleving van de kapitaalmarktrente in Nederland is uiteraard voor de pesioensector van uitermate groot belang.

Ik heb op deze plaats al eerder aangegeven dat Nederlandse pensioengerechtigden op termijn weer opgelucht kunnen ademhalen. Voor de boomers gloort er weer licht aan de horizon.

Voor Wopke is dit minder goed nieuws. Met de kapitaalmarktrente weer boven 0% kan de Nederlandse staat niet langer over 'gratis' geld beschikken. Maar die kan het wel lijden. Voor de Nederlandse woningmarkt zullen de gevolgen hevig zijn, want als de hypotheekrente stijgt, zullen de huizenprijzen dalen. Dat zijn nu eenmaal communicerende vaten, dat hebben we afgelopen jaar wel gemerkt.

Deze keer bekijk ik de ontwikkelingen op de rentemarkten. Eerst de Nederlandse aandelenbeurs, vanuit een langetermijnperspectief.

AEX-index

Op lange termijn oogt de AEX-index technisch nog prima. De Nederlandse beurs heeft het patroon met hogere toppen en bodems nog niet achter zich gelaten.

De index kan in het slechtste geval terugzakken naar de voorliggende koerstoppen rond 632,12 punten. In dat geval is er sprake van een normaal pullbackscenario.

Nederlandse rente korte termijn

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente test de weerstand 0,06% (gevormd op 18 maart 2020). De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze horde wordt gebroken. Na een uitbraak wordt 0,21% het eerstvolgende kortetermijn-koersdoel.

De Nederlandse rente heeft pas een eerste vangnet rond -0,32% (rentelow van 25 maart).

Nederlandse rente lange termijn

Het technische plaatje van de Nederlandse rente voor de lange termijn draait opwaarts nu er weer een hogere koersbodem wordt gevormd. Deze keer rond -0,32% (bodem van 26 maart). Het technische plaatje van de Nederlandse rente laat hierdoor serieuze opwaartse impulsen zien.

Thans stuit de Nederlandse rente op de cruciale horde 0,06% (gevormd in maart 2020). Let op: dit is een keerpunt. Want na een overtuigende uitbraak boven 0,06% wordt 0,40% het volgende opwaartse koersdoel.

Een tweede koersdoel ligt rond 0,80%, de highs van 2018. Alle seinen voor een verdere opmars staan overigens op groen. Eerder al verliet de Nederlandse rente de dalende trend. Het is duidelijk dat de meerjarige rentedaling voorbij is.