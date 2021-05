Slotcall: Bitcoin, inflatievrees en Alfen

Bericht delen via:

De AEX (+0,5%) kwam vanochtend niet van zijn plek, maar dankzij een sterke start van Wall Street sluiten we uiteindelijk ruim in het groen. Met een stand van 710,46 punten is de hoofdindex slechts 1% verwijderd van zijn all time high.

De grootse bewegingen vinden zoals zovaak plaats op de cryptomarkt. De bitcoin (+11,6%) en dan met name die gekke Dogecoin (+14,0%) vliegen omhoog. Niettemin noteren beide digitale munten ruim onder hun hoogste koers ooit.

Binnen de AEX is NN Group (-3,2%) de grootste daler, maar dat is alleen omdat de verzekeraar vandaag €1,47 ex-dividend gaat. Hiervoor gecorrigeerd resteert er zelfs een plus van 0,2%.

De knaller van de dag is te vinden binnen de ASCX. Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg verhoogt zijn bod op Hunter Douglas (+21,5%) van €64 naar €82. Een opwaartse bijstelling van ruim 28%. Een hardgelag voor de aandeelhouders (inclusief ikzelf) die ze aanboden voor €64, maar een mooie beloning voor de zittenblijvers. Arend Jan bespreekt hier wat u met de stukken moet doen.

Inflatievrees groeit

Het begrip inflatie is dit jaar al meermaals gevallen. Voor onze analist Martin Crum reden om te analyseren hoe reëel de kans op een hoger algemeen prijspeil precies is. De onderstaande grafiek toont aan dat er een grote minderheid onder de economen is, die denkt dat de inflatie de komende vijf jaar boven de 3% uitkomt.

Alfen

De grootste daler binnen de AMX is Alfen met een verlies van ruim 2%. Het grote nieuws is dat CFO Jeroen van Rossen afgelopen week vrijwel zijn gehele belang in het bedrijf heeft verkocht.

Op 18 mei verkocht hij 35.000 aandelen tegen een koers van €64. Dit impliceert een verkoopopbrengst van €2,24 miljoen. RTLZ meldt dat Van Rossen slechts 6.750 aandelen overhoudt plus 9.123 bonusaandelen.

Ondanks dat Van Rossen afgelopen jaar met zijn verkopen geen gelukkige timing heeft, is het een belangrijk signaal waar we rekening mee moeten houden. Uit diverse studies blijkt namelijk dat de aan- en verkopen van insiders betrouwbare informatie opleveren.

Dit is omdat een CFO precies weet hoe het financiële plaatje er bij zijn bedrijf uit ziet. Wat u nu met uw aandelen Alfen moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. Met name de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (-3 basispunten) zakt wat terug.

Brede markt

De AEX stijgt 0,5% en daarmee doen we het een tikje beter dan de Fransen (+0,3%). De Duitse beurs is in verband met tweede pinksterdag dicht.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 5,5% en noteert 19,0 punten.

Wall Street geeft gas. De Dow Jones (+0,7%), S&P500 (+1,1%) en Nasdaq (+1,6%) knallen omhoog.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,221 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+0,7%) doen het niet onaardig

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,0%) zitten dicht.

Bitcoin (+11,6%) is reeds behandeld.

Het Damrak:

Unibail Rodamco (+2,8%) heeft er zin in, al is het handelsvolume van 250.000 stukjes bijzonder laag.

(+2,8%) heeft er zin in, al is het handelsvolume van 250.000 stukjes bijzonder laag. De chippers ASML (+2,1%), ASMI (+2,0%) en Besi (+1,8%) gaan goed. Wellicht helpen de lagere rentes een handje.

(+2,1%), (+2,0%) en (+1,8%) gaan goed. Wellicht helpen de lagere rentes een handje. De overig AEX-fondsen noteren allemaal met een nulletje voor de komma.

PostNL (+2,0%) koerst op het hoogste niveau van dit jaar.

(+2,0%) koerst op het hoogste niveau van dit jaar. OCI (+1,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €25 van €22 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar €25 van €22 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Accsys (+2,7%) blijft mijn favoriete knuffelaandeel.

(+2,7%) blijft mijn favoriete knuffelaandeel. CM.com (+3,2%) is de hoofdsponsor van de Grandprix van Zandvoort. Tja, dan hoort het aandeel natuurlijk te stijgen als Max Verstappen aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap.

(+3,2%) is de hoofdsponsor van de Grandprix van Zandvoort. Tja, dan hoort het aandeel natuurlijk te stijgen als Max Verstappen aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap. Lokaal zit Beter Bed (+1,5%) in de lift. Het zal mij niet verbazen als de beddenverkoper op termijn weer terugkeert binnen de ASCX.

Adviezen

