Hunter Douglas: hold, sell of aanmelden?

Grootaandeelhouders hebben de intentie om Hunter Douglas en Neways van de beurs te halen

Op 12 december 2020 maakte Bergson Holdings B.V., volledig in handen van grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg, haar voornemen bekend om een bieding te doen op alle uitstaande gewone aandelen Hunter Douglas van € 64 per aandeel in contanten inclusief het dividend over boekjaar 2020.

In reactie hierop hebben wij perbbrriief d..d. 188ddeceecmebmerblearten weten de bieding veel te laag te vinden. Op 6 april jl. hebben wij kennis genomen van de position statement en het offer memorandum van Bergson Beheer B.V.

Na onze brief en voor het formele biedingsbericht van 6 april heeft Hunter Douglas op 11 maart jl. haar jaarcijfers gepubliceerd. 2020 bracht net als 2019 een recordwinst. Het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg naar maar liefst $ 531 mln op een licht lagere omzet van ruim $ 3,5 miljard. Kostenbesparingen en een betere efficiency zorgden voor recordmarges. Nagenoeg alle regio’s, behalve Australië, kenden in 2020 een volumekrimp als gevolg van de eerste coronagolf en de lockdowns. Maar door het vele thuiswerken realiseerde Hunter Douglas een sterk herstel in Q3 en met name Q4 was ijzersterk met een volumegroei van 8% in de grootste afzetmarkt, de VS, en 7% volumegroei in Europa. De omzet en winst van de online-activiteiten groeiden in 2020 aanzienlijk door de coronapandemie en beginnen nu een behoorlijke omvang te krijgen. De vooruitzichten zijn zelfs zo goed dat Hunter Douglas in het eerste kwartaal van 2021 de resterende 35% van Blinds2go heeft overgenomen.

Niet alleen de online-activiteiten floreerden in het eerste kwartaal van 2021, waarvan de cijfers op 6 mei jl. bekend werden gemaakt, maar ook alle overige businesses braken alle records uit de bedrijfsgeschiedenis. Traditioneel is het eerste kwartaal van Hunter Douglas het minst sterk maar door de coronapandemie en kostenbesparingen werd er een recordomzet en recordwinst geboekt. De omzet steeg met een ongekend hoog percentage van 26,9%, waarvan 22,5% volumegroei en 3,4% positieve valuta-impact, naar ruim $ 1 miljard. Het bruto bedrijfsresultaat steeg met maar liefst 107% naar $ 182,5 mln ten opzichte van Q1 2020 en bereikte daarmee een record EBITDA-marge van 17,3%.

De nettowinst groeide met 181% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nog veel harder naar $ 108,6 mln. Daarmee realiseerde de onderneming voor het eerst een nettowinstmarge van ruim 10%. De winst per aandeel verdrievoudigde bijna naar $ 3,12 (Q1 2020: $ 1,11). Hiermee heeft de onderneming een stevige basis gelegd voor wederom een uitzinnig recordjaar. De optimistische uitspraken van het management en de goede vooruitzichten voor de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen sterken ons in deze verwachting.

Op basis van de recordcijfers in 2020 en naar verwachting in 2021 is de geboden prijs van € 64 per aandeel in contanten ver onder de maat. Kijkend naar verschillende waarderingsmaatstaven en de 10-jaar historische waardering van Hunter Douglas zelf en die van beursgenoteerde sectorgenoten is de discount ten opzichte van de fair value ongekend hoog.

De fair value is ruim € 115 per aandeel op basis van de historische 10-jaars waardering en zelfs € 237 per aandeel op basis van de peer group valuation. De waarheid zal ergens in het midden liggen, oftewel ruim € 175 per aandeel.

Deze fair value ligt aanzienlijk hoger dan de € 118,50 per aandeel die wij op basis van de jaarcijfers 2019 en de halfjaarcijfers 2020 hadden berekend en kenbaar hadden gemaakt in onze brief van 18 december 2020. Sinds de brief heeft Hunter Douglas ons keer op keer positief verrast met recordcijfers in Q4 2020, recordresultaten 2020 en blow-out recordcijfers in Q1 2021. Daarnaast is de Amsterdam SmallCap Index (AScX), waarin Hunter Douglas is opgenomen, sinds de voorgenomen bieding op 12 december 2020 met ruim 27% gestegen. Ook de beurswaarderingen in het algemeen en die van sectorgenoten Nien Made en Somfy zijn significant toegenomen.

Tevens zullen de enorme stimuleringsmaatregelen in Amerika, de belangrijkste en meest winstgevende afzetmarkt (>50% van groepsomzet), van in totaal meer dan $ 6.000 miljard (30% van BBP!) de omzet en winst van Hunter Douglas een extra boost geven. Daarbij speelt ook nog dat de belangrijkste private Amerikaanse concurrent, de nummer 2 na Hunter Douglas, Springs Window Fashion met circa $ 1 miljard omzet volgens Bloomberg in de etalage staat. De genoemde waardering zou omgerekend een veelvoud van de huidige biedprijs van € 64 per aandeel opleveren.

Wij zullen dan ook niet onze aandelen aanmelden voor de aanmeldingstermijn van 1 juni aanstaande. Aan de beurskoers van ruim € 68 te zien, denken andere aandeelhouders er net zo over. Binnenkort zullen wij nadere stappen bekendmaken en sluiten daarbij niets uit. Wij zullen alles in het werk stellen om onze aandeelhouders te beschermen, waarbij wij zorgvuldig de risico’s en kansen zullen afwegen



Aldus maanbericht april 2021