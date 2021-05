Hunter Douglas: hold, sell of aanmelden?

Hoe te rekenen met Hunter Douglas? Onze desk volgt het aandeel niet. Geen enkele bank of analist houdt formeel het aandeel bij, ofwel er zijn geen voorlopende data. Die geeft Hunter Douglas zelf ook niet. Bij de sublieme Q1-cijfers van begin deze maand hield de outlook ook al niet over. Dit is alles, subdued zeg maar:

The outlook is cautiously optimistic but dependent on the development of the COVID-19 crisis and an expected normalization of consumer demand. Hunter Douglas is in a strong position in terms of its brands, products, distribution and finances.

Die laatste zin is waar het om draait. Oprichter, CEO en grootaandeelhouder (82,7%) Ralph Sonnenberg hoopte met zijn bod van €64 van begin december vorig jaar voor een appel en een ei zijn eigen bedrijf van de beurs te halen. Dat hij zaterdag zijn bod verhoogde naar €82 zegt wat dat betreft genoeg.

Dat is nog niet genoeg oordeelt de markt vandaag, getuige die €83 die er eigenlijk al de hele dag op het bord staat. Wat is dan wel (goed) genoeg? Zo moet u in ieder geval niet rekenen, denk ik. De winst is per kwartaal enorm grillig:

Dat is dus probleem, wpa per kwartaal is zeer grillig pic.twitter.com/gNcheWJdKn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 24, 2021

De omzet is een stuk gestager:



Wie wel driftig meer rekent is het Add Value Fund van Willem Burgers en Hilco Wiersma. Zij schreven nog afgelopen december Sonnenberg aan (klik hier). Het fonds had toen 210.000 aandelen.

In onze uitgebreide en diepgaande analyse komen wij tot een fair value van €118,50 per aandeel HDG. Tegen deze waardering zijn wij bereid afstand te doen van onze aandelenpositie. Graag treden wij met u in overleg om onze propositie met u te bespreken.

Waar Sonnenberg zuinig rekent, doet Add Value dat ruim. Ga daar maar vanuit. Niettemin zijn we een rondje mooie Q1's verder. Misschien komt Add Value al wel hoger uit. Kortom, er zit - ondanks die verhoging van 28% waar ik mij vanochtend ook door in de luren liet leggen, sorry - nogal een spread tussen de sommen.

Vraag is of Sonnenberg nog een keer gaat verhogen. Kan iemand in zijn hoofd kijken? Het buitenkansje dat hij begin december zag, is weg. In zijn eigen sommen zal die €82 nog steeds een mooie prijs zijn, anders zou hij het domweg niet doen. Met zijn belang van 82,7% is hij toch al alleenheerser.

Wat moet u nu doen? De kans is dat het bod alsnog verder omhoog gaat. Meer dan een paar euro zal het niet zijn, want het moet wel een koopje blijven. Het grootste risico is dat Sonneberg het bod intrekt, of dat hij meer dan 95% van de stukken krijgt aangemeld. Dan kan hij u als zittenblijver uitroken.

Als u het geld om wat voor reden dan ook goed kan gebruiken en u bent tevreden dan kunt nu verkopen. Let wel: als het bod niet doorgaat, gaat de koers niet helemaal terug naar €64 of €69. Tenminste, dat ligt niet voor de hand. Dat die koersen een enorme onderwaardering betekenden, is intussen namelijk iedereen duidelijk.

Wat het dan wel wordt, weet niemand. Misschien blijft het wel liggen. Als u voor het laatste dubbeltje en anders niet gaat, blijft u natuurlijk zitten. Net als wie van een mooi beursovernamespelletje houdt.

Kijk aan, dit ploft net binnen. Kort stukje: Victor Goossens blijft zitten en hoopt op €90.