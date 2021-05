Hollandse Aandelenavond: Nico Bakker

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd - en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

U kunt hierbij zijn! Gezien alle beperkingen rond de Covid-19-pandemie is dit evenement alleen online te volgen via een livestream. Er zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt ruim vooraf instructies over hoe u de uitzending kunt volgen.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. In deze aflevering: technisch analist Nico Bakker, als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

Mijn marktlens

Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat ik volledig vertrouw op mijn charts als ik coaching-aanbevelingen wil geven. Het zijn aanbevelingen ter overweging en geen tips, want een tip herbergt de verwachting dat je zou kunnen voorspellen en dat kunnen we niet. En laten we eerlijk zijn, gouden tips bestaan niet, want die worden toch niet gepubliceerd!

Alle gekheid op een stokje, in de grafiek zit verpakt wat de markt van plan is. En dan is het ‘slechts’ een kwestie van meten en kijken om een verantwoord scenario te kunnen schetsen. Ik doe dat met mijn marktlens-indicatoren die signalen en condities aanreiken. Ik gooi daar een subjectief sausje overheen en dan is een coaching-aanbeveling geboren.

Mijn grafieken zijn duidelijk herkenbaar met de beroemde sleepkabel, de swingteller, de spanningsmeter, de MRI-candles en de steun- en weerstandstrepen. Ik zal op 27 mei alle elementen laten zien en kort benoemen, zodat u nog beter mijn commentaren en aanbevelingen kunt interpreteren. En dan herkent u natuurlijk veel makkelijker ‘Nico’s grafieken’ als u ná 27 mei met mij als coach over de diverse speelvelden navigeert.

Dasboard Handelsplannen

Het herkennen van mijn grafieken is niet voldoende, je moet er ook mee kunnen werken. Ik heb daartoe, naast standaard spelregels, een drietal handelsplannen ontwikkeld, waar een actieve belegger mee aan de slag kan. Elk handelsplan kent een Setup, een Trigger, een Stop en een Target. In mijn presentatie op 27 mei laat ik drie voorbeelden zien van de handelsplannen en zal ik vertellen hoe een en ander in de praktijk werkt en voor wie het bestemd is. Leuk toch?

Hoe hebben mijn ‘tips’ het gedaan?

Voor langeretermijnaanbevelingen consulteer ik altijd mijn maandcharts, want die hebben logischerwijs een langere houdbaarheidsdatum. Ik heb vorig jaar drie koopkansen gepresenteerd, te weten Galapagos, RELX en Royal Dutch Shell. Een korte terugblik, de grafieken heb ik bijgesloten.

Over Galapagos kan ik kort zijn. In september vorig jaar gaven de bulls het signaal af de stevige correctie af te ronden en de trend nieuw leven in te blazen. De koers stond toen rond €115. Meteen al de volgende maand deelden de beren een flinke tik uit en nog iets later dook de koers onder de SMA-lijn. Einde oefening, verlies genomen en verder niets meer gedaan. U ziet, een scenario heeft ook een minst waarschijnlijke kant die bewaarheid kan worden. Het lukt niet altijd.





RELX heeft het veel beter gedaan. Ook daar in september de indicatie dat de trend intact zou blijven en dat de bulls het heft in handen zouden nemen. Welnu, na enig gespartel en nog een flinke tik van de beer, wisten de bulls ternauwernood te overleven dankzij de SMA als reddingsboei. Daarna ging het rap noordwaarts. Toen €18+ op het bord, nu bijna €22+. Er zit nog iets meer in het vat tot €23+.





Mijn derde tip was Royal Dutch Shell dat in september vorig jaar op €10 stond, gelijk aan het dieptepunt in 2010. Ik kan mij de discussie nog goed herinneren op de Holland Aandelenavond van vorig jaar. Ik pleitte voor een kooppositie, gevoed door de swingteller op -9 en de RSI die met een OS upcross dreigde. Ik kreeg weinig bijval, het was te speculatief. Maar ik vertrouwde op mijn Dashboard-spelregels en hield voet bij stuk.

Nu blijkt dat de maand september 2020 de laagste maand was. Inmiddels staat er bijna €17+ op de borden, toch een leuk resultaat. Moraal van het verhaal: vertrouw op je handelsplan en/of spelregels, dan blijft beleggen een leuke en soms ook uitermate spannende bezigheid.

Graag tot 27 mei!





Lees ook:

Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg

Hollandse Aandelenavond: Royce Tostrams

Hollandse Aandelenavond: Jim Tehupuring



Hollandse Aandelenavond: Ralph Wessels



Benieuwd naar de drie nieuwe tips van Nico Bakker en de andere experts op de Hollandse Aandelenavond? Zorg dat u er online bij bent op 27 mei!