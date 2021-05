Weinig beweging, maar veel spanning en sensatie voorbeurs

De futures raken kant noch wal op opening. Het is heel stil en rustig op de reguliere markten. Er is amper nieuws. Elders zijn er echte weer lange weekenden gemaakt.

Eerst een blik namelijk op waar wel spektakel is, de crypto's. Hier ziet u de low-high bar chart jaargrafieken van bitcoin (met volume) en ethereum. Beide coins hebben nog geen lagere bodem sinds afgelopen woensdag neer gezet, toen het zo hard ging, maar dit is niet voor zwakke magen.

Zelfs Elon Musk lukte het dit weekend niet, in een ogenschijnlijk promptverloren reactie op Twitter, de koersen lucht te geven. Laat staan in de lucht te jagen. Meer herrie op de networks en in de (social) media dan in het boek, zeg maar.

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021

Deze is zo mogelijk nog spectaculairder, want dogecoin doet nu -9,5%?! Ja, er staat -9,5%. Dat koersen op een gegeven moment ergens niet meer op reageren - alles went, ook op de beurs - is logisch, maar finaal de andere kant uit, is weer het andere uiterste. Never a dull moment dan maar.

He fears the … pic.twitter.com/78WzM5ICjA — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

Er is eigenlijk maar één nieuwtje, van zaterdag al(!), het verrassend hogere bod op Hunter Douglas van zeg maar eigenaar Ralph Sonnenberg zelf. Die wordt nog gul op zijn oude dag. Een verhoging van maar liefst 28,1%, dat heb ik nog nooit gezien. Het nieuwe bod is ook 19,9% hoger dan de slotkoers van vrijdag.

Met €68,40 op het bod was het al duidelijk dat de markt het bod van €62 wat aan de lage kant vond... Sonnenberg concludeert blijkbaar dat hij over de brug moet komen om zijn bedrijf weer in volledige eigendom te krijgen en doet dat nu ook. Dit lijkt me done deal? Dit is het volledige persbericht. Hier leest u ABM.

Marktbreed is wat mij betreft de grote vraag, of inderdaad inflatie en daarmee rentestijgingen doorzetten en (voor langere tijd) blijvend zijn, of dat dit effect weg ebt. In dat geval kunnen de markten wellicht mede onder de verdoving van centrale banken gewoon doen wat ze al twaalf jaar doen: vrolijk door stijgen.

Zelf volg ik de brede markt in goede en slechte tijden, maar u vraagt zich wellicht af of u nu juist (bij geen inflatie en non-rentes) groei op de dip moet kopen en waarde laten voor wat het is, of juist (bij wel inflatie en hogere rente) in waarde gaan en groei links laten liggen. Lees mijn vooruitblik van gisteren.

De opening is niet om over naar huis te schrijven, na een wat muf Wall Street vrijdag. De AEX pendelt nu al een maandje tussen 719,29 en 685, met even een slippertje naar 677,80. De index is wel goedkoper geworden door de hogere winstverwachtingen. U betaalt nu 19 keer de verwachte winst.

Niet veel te doen nu, alleen Brent springt er uit. De dollar is weer onder 1,22 gezakt, ofwel is iets aangetrokken ten opzichte van de euro.

De rentes haperen sinds op Duitsland na alle EU scores weer boven NAP zijn uitgekomen. Zelfs wij, maar het hangt er om.

Nieuws, advies, shorts en agenda

OCI: naar €25 van €22 (outperform) - Credit Suisse

09:00 NN Group notering €1,47 ex-dividend

En dan nog even dit

Gezonde afstraffing op ongezond snelle stijging? Nogmaals, de crypto's zijn van veel grote dalingen terug gekomen, schrijf het zeker niet af. Zelfs als het -90% gaat. Er is een track record.

Crypto winter? After rising a whopping 10-fold since June last year to almost USD 2.5 trillion, the total market cap has crashed by almost 50% to 1.3 trillion USD. pic.twitter.com/AWtqNP5sVS — jeroen blokland (@jsblokland) May 23, 2021

Alles gaat hier met een natuurlijke hefboom, nietwaar? En dan met leverage er in. Wie zegt daar die zien we na afgelopen woensdag niet meer terug...?

De industrie zelf is trouwens ook nog een risico:

Cryptocurrency mining operators, including Huobi Mall and https://t.co/6DRIRKKRVw, are suspending their China operations after Beijing stepped up its efforts to crack down on bitcoin mining and trading, sending the digital currency tumbling https://t.co/Q1zO3aPmUv pic.twitter.com/PUSkNU4OSA — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2021

Het is hard werken dit jaar, als u tot uw nek in de non-profitable tech zit:

Cathie Wood is trimming her biggest positions as Ark funds stumble https://t.co/cNhneH75wI — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2021

Hm, China knijpt af. Omdat alles zo duur is geworden.

The first warning sign in the global commodities boom starts flashing in China https://t.co/RrLIaJP3O0 — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2021

Meer grondstoffennieuws uit China. Speelt hier soms ook iets, zou u bijna zeggen?

Metals drop as China vows "zero tolerance" for commodities market violations, ratcheting up a campaign to rein in soaring prices https://t.co/OXdhvUwlbF pic.twitter.com/mrrhMduhPO — Bloomberg Next China (@next_china) May 24, 2021

Bestaat de term Big Oil nog, of krijgen we Big Green?

Wall Street always backed fossil fuels over green projects. This could be the year that finally changes



Read The Big Take ?? https://t.co/w2D2y9zmZN pic.twitter.com/1fDxCpuJ6d — Bloomberg (@business) May 23, 2021

Eén loonsverhoging is nog geen loonprijsspiraal, maar dit gaat wel al van onze winst af:

Workers’ wages are rising at the fastest pace in years. Companies’ profits could take a hit https://t.co/awrOu8RIe7 — CNBC (@CNBC) May 22, 2021

Het zal nog een lange weg zijn, maar dit is de enige manier om multinationals wereldwijd hun tax te laten betalen:

A U.S. proposal for a global minimum corporate tax of at least 15% met with an enthusiastic reception in Europe https://t.co/n5pNl25fPf — Bloomberg (@business) May 23, 2021

Echt een stuk voor een regenachtige, koude lentedag:

Short selling plays several important roles in the market, including accurate price discovery and early detection of fraud. Analysts warn that social media and meme stocks could bring about changes to the practice. https://t.co/diwqgOZxyw pic.twitter.com/bVKoo17aNA — CNBC (@CNBC) May 24, 2021

Meteen maar de actualiteit er bij:

Still very low short interest in current market.

Usually a contra indicator.

(JPM) pic.twitter.com/TzxM42YTxq — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 24, 2021

Intussen in Amst... uh, Las Vegas. Gangster en grondlegger van Sin City Ben Siegel had het vast mooi gevonden:

Las Vegas holds pop-up vaccine clinic at strip club (via AP) https://t.co/qAEtZ3ilnz — Bloomberg (@business) May 22, 2021

Plus Elon Musk die er begin dit jaar in dook. Zo ver is het nog lang niet, bitcoin herrees eerdere keren als een phoenix uit eigen as, maar het zou inderdaad wat zijn als dit keer de grote jongens de suckers in de markt zijn... Ze zijn allemaal afgelopen winter iets gaan doen met bitcoin.

Feb 27: JPMorgan Says Investors Can Put 1% of Their Portfolios in Bitcoin

Mar 31: Goldman Sachs is close to offering bitcoin and other digital assets to its wealth management clients

May 7: Goldman Sachs executes its first bitcoin derivatives trades https://t.co/xFwXG5VV9A — Sven Henrich (@NorthmanTrader) May 23, 2021

Veel plezier en succes vandaag.