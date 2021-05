Slotcall: Sentiment blijft ijzersterk

De AEX (+0,4%) noteert alweer ruim boven de 700 punten en daar zag het woensdag niet naar uit. Het sentiment wordt vandaag gedragen door goed economisch nieuws vanuit de Verenigde Staten.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector over mei kwam uit op 70,1 en dat is aanmerkelijk beter dan de 64,5 waarop de markt rekende. Tevens betekent het fikse groei, want het neutrale niveau bedraagt 50. Een dergelijk hoge PMI komt niet vaak voor.

De verkopen van bestaande woningen vielen daarentegen licht tegen, maar daarvoor knijpen beleggers vandaag een oogje dicht. Het is immers algemeen bekend dat het goed gaat met de Amerikaanse woningmarkt.

De uitslagen onder de hoofdfondsen zijn overigens beperkt. De grootste uitschieter is Adyen met een plus van 2,4%. ASR gaat 2,7% onderuit, maar dit is omdat de verzekeraar vandaag €1,28 ex-dividend gaat. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een winst van 0,8%.

Fastned

Op de lokale markt staat Fastned (+11,3%) in de spotlights. Het snellaadbedrijf publiceerde vanochtend een persbericht en wist dit te koppelen aan Tesla. Dat is natuurlijk een garantie voor een hogere koers.

Veel stelt het persbericht eerlijk gezegd niet voor. In samenwerking met de gemeente Oxford wordt er een snellaadstation gebouwd met 14 snelladers van Fastned. Op hetzelfde station worden er ook 12 Tesla Superchargers gebouwd.

Dit betekent dus niet dat beide bedrijven ineens innig met elkaar gaan samenwerken. Maar goed, de markt is er blij mee. Bij de huidige koers van €56 kent Fastned een market cap van €950 miljoen. Dit is bijna 30 keer de verwachte omzet over 2022.

Daarmee geef ik wellicht al mijn oordeel over dit aandeel weg. Liefhebbers kunnen het Premiumartikel lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Inpost

De koers van Inpost (+2,4%) is sinds de beursgang niet vooruit te branden. Dat terwijl de eerstekwartaalcijfers van de Poolse kluisjesuitbater bepaald niet slecht waren. De omzet steeg met 93% tot €175 miljoen en ook de winstgevendheid zit stevig in de lift.

Het bedrijf behaalt bijna 99% van zijn omzet in Polen, maar daar komt snel verandering in. In Frankrijk deed Inpost bijvoorbeeld een belangrijke overname. Het aandeel noteert tegen 31 keer de getaxeerde winst over 2022.

Of Inpost koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt drie basispunten tot 0,02%.

Nederland: -3 basispunten (+0,02%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,13%)

Italie: -2 basispunten (+1,03%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (+0,84%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+1,63%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,5%

AEX deze maand: -0,3%

AEX dit jaar: +13,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +14,5%

Bitcoin wederom onderuit

De AEX gaat deze week gewoon 0,6% omhoog en daarmee presteren we een tikje beter dan de overige Europese indices. De Bitcoin (-24,0%) krijgt een pak rammel al was de schade woensdagmiddag aanmerkelijk groter.

AEX

IMCD (+5,2%) is veruit het meest impopulaire AEX-fonds, maar dat is onterecht. Sinds de beursgang in 2014 is de distributeur van chemicaliën verzesvoudigd. Ahold (+2,7%) is sinds de publicatie van zijn eerstekwartaalcijfers ook helemaal los. Bij ArcelorMittal (-4,7%) zien we daarentegen wat winstnemingen.

AMX

Alfen (+16,5%) profiteert van koopadviezen an Berenberg en Kepler Cheuvreux. PostNL (+6,7%) is wat mij betreft de positieve verrassing van 2021 en Galapagos (-4,7%) stelt niet voor de eerste keer dit jaar teleur.

ASCX

De uitslagen binnen de small cap vallen een beetje tegen. Brunel (+3,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING daar waar de bouwers wat terugvallen. Een duidelijke reden kan ik niet vinden. Anderzijds hebben beleggers met plussen tot 45% year to date niets te klagen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!