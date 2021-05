IEX Podcast: "Ethereum wordt groter dan bitcoin"

Wacht, wacht even..hoor ik vd Poppe nou zeggen dat Bitcoin de kloof tussen arm en rijk beter kan dichten dan fiat currency? Laat me niet lachen. Bitcoin is enorm gecentraliseerd, met een klein aantal miners die een groot deel vd supply in handen hebben. De whales. Als er één instrument is die in de toekomst voor een enorme kloof tussen arm en rijk gaat zorgen dan is het bitcoin.



Ook het bagatelliseren van de China regulering is opvallend. Er is een soort van algehele ontkenning in de cryptowereld hierover, maar China met 1,3 miljard tech savvy inwoners die enorm strikte regulering voorgeschoteld krijgen zal de interesse in crypto zeker laten verdwijnen. Daar gaat een groot deel vd upside. Ten faveure vd Digitale Yen. Dit nieuws heeft wel degelijke gezorgd voor de instort van crypto deze week. Een verbod op bitcoin mining in China is een enorme klap.



Dan idd Bitcoin heeft een heel groot probleem, namelijk de energie voorziening. Ja, alles gaat op renewables straks, maar denkt men dat we onze daken vol gaan leggen met zonnepanelen, allemaal widturbines in de velden zetten om Bitcoin te kunnen minen? Of course not. Hoe dichter we bij de eind supply van Btc komen, hoe meer en meer energie het kost om te minen. Een grote red flag voor btc.



Blockchain is zeker veelbelovend als technologie, maar het zal een commodity worden, net als het internet. Niet iets dat winstgevend is. De hele crypto currency markt zal m.i ook volledig verdwijnen en eindigen in iets als de forex.



Over het verbieden van crypto, verbieden zal niet gebeuren, wel inperken (zoals wat China nu doet) waardoor de upside zeer beperkt blijft.