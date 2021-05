IEX Podcast: "Ethereum wordt groter dan bitcoin"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze uitzending staat in het teken van de crypo's. Samen met onze speciale gast Michaël van de Poppe hebben we het over de kansen en risico's van crypto's.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wat is de trigger geweest voor de enorme daling van cryptovaluta van afgelopen woensdag

Regulatie is een zegen voor de waarde van de bitcoin

Waarom Ethereum kansrijker is dan bitcoin

Crypo's nog lang geen fatsoenlijk betaalmiddel

Waarom het onverstandig is om met een hefboom in bitcoin te handelen

Short gaan op bitcoin zeer risicovol

Waar kun je als particulier het beste crypto's kopen

De correctie op de aandelenmarkt zet niet door

Aandelentip van de week

Actiegroep Follow This wint steun bij Shell aandeelhouders

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.