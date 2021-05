Het is nog een beetje warmdraaien

De futures kleuren groen, de coins kleuren rood, de rentes kleuren laf, de dollar is altijd groen en de Buienradar staat blauw van de kou.

U ziet zelfs nullen voor de komma. De rust is (even?) wedergekeerd bij de crypto's, hier ziet u bitcoin en ethereum.



Eigenlijk valt het allemaal nog best mee. U moet hier gewoon tegen kunnen bij crypto's:



Gisteravond was er dit nieuws en het is natuurlijk puur toeval dat het nu uit komt? Het kan ook een hint van de Fed zijn en dat mag u dan zelf helemaal invullen. Vandaag is crypto-handelaar en -kenner Michaël van de Poppe te gast in onze beurspodcast, uw vragen kunt u kwijt in de comments.

The Fed is moving forward in its efforts to develop its own digital currency, announcing that it will release a research paper this summer that explores the move further. @steveliesman reports. https://t.co/6bAbgAyrNi pic.twitter.com/ijuQAjUnbg — CNBC (@CNBC) May 21, 2021

Over naar de aandelenmarkt en misschien is dit plaatje exemplarisch. De S&P 500 VIX Index (volatiliteit) staat precies op 20, ofwel de officieuze grens tussen rustige en volatiele markten. De opgaande trend is in tact in aandelenland, maar het heilige vuur lijkt uit de indices. Iedere daling wordt echter gekocht.



Er is eigenlijk maar één nieuwtje nu op het Damrak. Steeg Fastned niet een keertje flink eerder op zo'n bericht? Ik weet niet of de naam Tesla vandaag weer wonderen doet.

De opening is aardig na een mooi rondje Wall Street:

Marktbreed is er niks te zien nu.



De rentes ook al, gaan we nog iets doen vandaag?

Grootste prijsstijging bestaande koopwoningen in bijna 20 jaar.https://t.co/EN7ERym9Q2 pic.twitter.com/NwfvxSt9x1 — CBS (@statistiekcbs) May 21, 2021

De terugblik:

Wall Street snapped a three-day losing streak as the S&P and Nasdaq rallied more than 1% each, largely on the back of technology stocks. Read more https://t.co/sH8Crqw3aQ pic.twitter.com/F4JJFqebcP — Reuters Business (@ReutersBiz) May 21, 2021

Voor wie er maar geen genoeg van kan krijgen:

A autopsy of this week's #crypto crash show that it fueled by quick liquidations of leveraged positions, totaling roughly $10 billion since Wednesday https://t.co/1MMKXTmnDc



More on @crypto: https://t.co/ple2E9MJHJ pic.twitter.com/NZdBZZtfE0 — Bloomberg Crypto (@crypto) May 21, 2021

Eindelijk weer een gelukte beursgang, maar dit is ook wel heel erg hip & happening:

Shares of vegan milk maker Oatly, which counts celebrities Oprah Winfrey and Natalie Portman among its backers, rose 30% in their market debut, valuing the Swedish company at about $13 billion. Read more https://t.co/EeC0MgjWG7 pic.twitter.com/fBIko5RENj — Reuters Business (@ReutersBiz) May 21, 2021

Nog even over die cijfers:

Tencent reported profits soared 65% amid a booming global demand for video games, but it faces mounting scrutiny. China’s competition watchdogs have told the gaming and social media giant it has to pay a massive fine and shed some music assets. More here: https://t.co/7SQdKeSgGo pic.twitter.com/702ve1m1s8 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 21, 2021

Er hoort ook niks exclusief te zijn?

Robinhood is giving amateur investors access to IPO shares in its latest move to democratize retail investing. @Kr00ney reports. https://t.co/7GvO36x4Kx pic.twitter.com/NeFQ1blPu8 — CNBC (@CNBC) May 21, 2021

Iets voor u?

Ford unveils its new electric F-150 Lightning pickup — take a look. https://t.co/H4ItwkqjSy — CNBC (@CNBC) May 20, 2021

Of deze?

Hodl my beer (hodl my bear kan ook), alvast prettig weekend:

Veel plezier en succes vandaag.