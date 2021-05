Slotcall: We lijken niet meer serieus te kunnen dalen

De AEX sluit 1,5% in het groen en daarmee hebben we het verlies van gisteren vrijwel volledig goedgemaakt. Dat terwijl we gistermiddag even 2,5% lager stonden.

Het brede beeld is dat het beste er van de beurs even af is, maar dat we niet serieus corrigeren. De rente is laag, er staat veel geld langs de zijlijn en bedrijven leveren puike resultaten af.

In de Verenigde Staten wist maar liefst 86% van de bedrijven de winstverwachting voor het eerste kwartaal te verslaan. Dit is sinds de meting in 2008 nog niet eerder voorgekomen. Tja, dan is het niet zo gek dat het sentiment op de beurs zo goed is.

86% of $SPX companies have beaten EPS estimates to date for Q1, which is the highest EPS beat % since FactSet began tracking this metric in 2008. https://t.co/9SmZJqRPHw pic.twitter.com/YOX1zXnMwx — FactSet (@FactSet) May 15, 2021

Berkshire Hathaway

Het cijferseizoen is ten einde en dat hebben we bij IEX Premium tijd over voor andere zaken dan alleen kwartaalcijfers. Al met al een mooi moment om Berkshire Hathaway, het investeringsvehicle van de enige echte Warren Buffett, langs de meetlat te leggen.

Ik hanteer tien criteria op basis waarvan ik een investeringsmaatschappij beoordeel. Een daarvan is het langetermijntrackrecord. Dit ziet er bij Berkshire Hathaway goed uit, want wie 30 jaar geleden $100 in het aandeel stak, krijgt daar nu meer dan $5.000 voor terug. Omgerekend een jaarlijks rendement van 21%.

Een rendement waarvoor ik direct bij het kruisje zou tekenen. Of ik Berkshire Hathaway ook koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Walmart versus Ahold

Gisteren publiceerde Walmart (+0,2%) als een van de laatste Amerikaanse bedrijven zijn eerstekwartaalcijfers. Zoals verwacht gaat Joe Sixpack vrolijk door met boodschappen doen, zo steeg de omzet afgelopen kwartaal met bijna 3% op jaarbasis.

De markt reageerde met name enthousiast op de outlook voor dit jaar. De supermarktketen rekent op een groei van de winst per aandeel van 5 tot 9%. Dat terwijl het twee maanden geleden nog uitging van een daling.

Al met al een knappe prestatie, omdat boekjaar 2020 als gevolg van de coronapandemie moeilijk te overtreffen is. Wat opvalt, is dat Walmart aanmerkelijk hoger wordt gewaardeerd dan Ahold (+0,3%).

De Amerikaanse supermarktreus noteert tegen 24 keer de getaxeerde winst over 2022, terwijl Ahold het moet doen met een multiple van 12. In andere woorden: Walmart is twee keer zo duur als Ahold. Welke van de twee u moet hebben, leest u in het onderstaande artikel.

Walmart veert op door Amerikaanse shopgekte #Walmart https://t.co/eQG06rtXoV — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2021

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. Met name de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (-5 basispunten) maakt een duikvlucht.

Brede markt

De AEX stijgt 1,5% en daarmee presteren we redelijk in lijn met de Duitsers (+1,7%) en Fransen (+1,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 5,2% en noteert 21,0 punten.

Wall Street noteert zo'n 1% in het groen. De uitschieter is de Nasdaq met een plus van 1,6%

De euro klimt 0,3% noteert 1,221 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,5%) en zilver (+0,4%) doen het vandaag niet onaardig.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,7%) zakken verder weg.

Bitcoin (+8,3%) noteert alweer boven de $42.000. Gisteren stond er intraday even een koers van $29.000 op het bord. Zo hard kan het dus gaan met crypto's.

Het Damrak:

Niet schrikken als ASR (+0,2%) morgen een tikje krijgt op de beurs. Het aandeel gaat dan namelijk €1,28 ex-dividend.

(+0,2%) morgen een tikje krijgt op de beurs. Het aandeel gaat dan namelijk €1,28 ex-dividend. KPN (-0,1%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €3,40 van €2,90 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-0,1%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €3,40 van €2,90 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Technologie werd gisteren nog gedumpt, maar is nu ineens weer in de gratie. ASML (+3,1%), ASMI (+2,7%) en Besi (+2,3%) hebben er zin in. Wellicht dat de dalende rentes meehelpen.

(+3,1%), (+2,7%) en (+2,3%) hebben er zin in. Wellicht dat de dalende rentes meehelpen. Vanochtend publiceerde Tencent (-1,1%) zijn resultaten over het eerste kwartaal. Die vallen niet goed, maar Prosus (+2,5%) trekt zich er niets van aan.

(-1,1%) zijn resultaten over het eerste kwartaal. Die vallen niet goed, maar (+2,5%) trekt zich er niets van aan. Signify (-2,9%) gaat vandaag €2,75 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat het lichtbedrijf 2,8% omhoog. Een fikse koersdoelverhoging van Bank of America is de positieve trigger. De Amerikaanse zakenbank geeft een target price van €72 af. Gewaagd. Ik durf niet verder te gaan dan €48. Hier leest u waarom.

(-2,9%) gaat vandaag €2,75 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat het lichtbedrijf 2,8% omhoog. Een fikse koersdoelverhoging van Bank of America is de positieve trigger. De Amerikaanse zakenbank geeft een target price van €72 af. Gewaagd. Ik durf niet verder te gaan dan €48. Hier leest u waarom. PostNL (+2,3%) noteert op het hoogste niveau sinds november 2016. U weet wel: dat jaar waarin Bpost €5,75 per aandeel bood op de Nederlandse post- en pakketbezorger.

(+2,3%) noteert op het hoogste niveau sinds november 2016. U weet wel: dat jaar waarin Bpost €5,75 per aandeel bood op de Nederlandse post- en pakketbezorger. De knaller van de dag is Brunel (+6,2%). ING verhoogt het koersdoel van de detacheerder met €0,45 tot €14,75 en handhaaft het koopadvies. ASCX-aandelen zijn altijd extra gevoelig voor koersdoel- en advieswijzigingen van zakenbanken.

(+6,2%). ING verhoogt het koersdoel van de detacheerder met €0,45 tot €14,75 en handhaaft het koopadvies. ASCX-aandelen zijn altijd extra gevoelig voor koersdoel- en advieswijzigingen van zakenbanken. KBC verhoogt het koersdoel van HAL (+1,6%) met €5 tot €150. Daarmee ligt de target price van de Belgische zakenbank licht onder de huidige beurskoers van €152.

Adviezen

Brunel: naar €14,75 van €14,30 en kopen - ING

HAL Trust: naar €150 van €145 en houden - KBC

Inpost: naar €24 van €23 en kopen - Barclays

KPN: naar €3,40 van €2,90 en kopen - JPMorgan Cazenove

Signify: naar €72 van €46 en kopen - Bank of America

Agenda