Cryptovragen? Dan moét u morgen de Podcast horen

Bitcoin is zoals in de afgelopen weken maar ook in maart vorig jaar bewezen geen goede vluchthaven bij sterke dalingen op de aandelenmarkt of hedge tegen inflatie. Ook als betalingsmiddel is het zelfs met gebruik van lightning network zeer inefficiënt laat staan de enorme transactiekosten. Mijn vraag voor de gast is dus: Als je geen hacker, drugsdealer, witwasser of politieke vijand die het land wil ontvluchten ben wat is dan het nut van bitcoin los van speculeren en de grotere gek zoeken?