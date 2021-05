Wat was dat? Alles en iedereen kijkt nog beetje glazig voorbeurs

Bescheiden rebound nu: crypto's herstellen na een gedenkwaardige beursdag.

Onze futures staan ook hoger, nadat uiteindelijk gisteren de aandelenschade wel meeviel. De Fed kwam nog wel even langs met rentebesluitnotulen. Eens te meer: de centrale bank voorziet geen blijvende inflatie en denkt nog niet serieus na over afbouw van haar steun-, hulp- en pompprogramma's.

En dan nu crypto.



Het heeft erin gehakt gisteren. Bij iedereen, ook langs de zijlijn. Iets met leverage en gebrek aan risicobesef: ik vrees dat gisteren veel mensen gruwelijk hebben verloren en misschien wel zichzelf hebben geruïneerd. Durft u het nu op te pikken? Bijkopen of nooit meer? Ik heb geen idee, want er zijn geen sommen te maken.

Ik heb zelf ook geen positie, nooit gehad, overweeg het nu ook niet, laat deze storm uitrazen, maar wellicht dat ik er eens naar kijk als niemand het meer over bitcoin et cetera heeft. Klinkt nu raar, maar dat was zeg in 2019 ook zo. Verder: handel technisch, gebruik een stoploss en laat leverage links liggen.

Here are the top #Crypto stories from Bloomberg right now#Bitcoin whipsaws investors with same-day plunge https://t.co/wQx8rsR5od



Crypto’s wild ride leaves Washington grasping at what to do https://t.co/ziSLUMducr



Bitcoin marches away from crypto pack https://t.co/IR6L2eljPx pic.twitter.com/5UDWdjUSC5 — Bloomberg Crypto (@crypto) May 20, 2021

Geen nieuws, advies en cijfers op het Damrak nu, eigenlijk is er helemaal geen klap te doen. De opening is wat hoger na wat gisteren nou ook weer niet zo'n heel rare aandelendag was, toch? Zulke dalingen komen vaker voor, horen bij het meubilair van de beurs.



Marktbreed houdt het allemaal niet over. De dollar is wat aangetrokken, de VIX Index staat op 22,2 (+3,9%) en koper ligt nu heel slecht. Goud is aan een aardig ritje bezig.



De rentes neigen wat hoger. De Amerikaanse rente won gisteren zes basispunten op de Fed, maar levert daar nu iets van in.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met de Fed die geen blijvende inflatie ziet, misschien ooit nog eens gaat taperen en Cisco dat -5,6% op cijfers deed.

08:04 Duitse producentenprijzen ook in april omhoog

07:50 HAL-deelneming Broadview rondt overname DMT af

07:47 Deutsche Telekom presenteert groeidoelstellingen

06:50 Enorme daling Japanse machine-orders

06:46 Werkloosheid Nederland verder gezakt

06:45 Bijna 165 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:44 Japanse export in april flink in de lift

19 mei Cisco overtreft verwachtingen omzetgroei

19 mei Jaarvergadering Pharming keurt alle agendapunten goed

19 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

19 mei Wall Street lager gesloten

19 mei Fed kijkt naar juiste moment om beleid te wijzigen

19 mei Olieprijs lager gesloten

19 mei Hogere inflatie volgens Fed van voorbijgaande aard - Notulen

19 mei Update: IEX wil Termeer benoemen als bestuurder

19 mei Wall Street koerst af op lager slot

19 mei Jaarvergadering Avantium keurt alle agendapunten goed

19 mei Europese beurzen lager gesloten

19 mei Stevige daling voor AEX

De agenda:

00:00 Tencent Q1-cijfers

08:00 EasyJet Q1-cijfers

09:00 Signify notering €2,75 ex-dividend

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index mei 40,0

22:00 Applied Materials Q1-cijfers

En dan nog even dit

Terugblik I:

U.S. stocks ended lower for a third straight day as a steep fall in cryptocurrencies and fears over inflation kept investors on edge. Read more https://t.co/PCOP0WXIoB pic.twitter.com/1FlxOBPvYh — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2021

Markt wordt er niet vrolijker op:

#VIX Index back above 25. Historically, #equities realized a positive return from levels above 25. The thing is that VIX spikes often come in clusters. pic.twitter.com/hyjAZX55WD — jeroen blokland (@jsblokland) May 19, 2021

Terugblik II:

Bitcoin dropped 54% from a record high of $64,895 and hit a three-and-a-half-month low of $30,066 in the wake of China’s move to ban financial and payment institutions from providing cryptocurrency services. Read more https://t.co/k3Rsg3pAUe pic.twitter.com/wgwPxbXR92 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2021

Bij dezen:

A 'number' of Fed officials appeared ready to consider changes to monetary policy based on a continued strong economic recovery, according to minutes of the U.S. central bank's April meeting, but data since then may have already changed the landscape https://t.co/nlvHLi40z9 pic.twitter.com/4bdXB3CcrP — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2021

Elon Musk heeft gisteren niet gewtitterd over coins:

The market value of Tesla's bitcoin holdings have fallen by half to $1.26 billion, close to the electric car maker's purchase cost, as the cryptocurrency's value plunged following a crackdown by the Chinese government https://t.co/VU0tu2kUud pic.twitter.com/YXXlEY9t0S — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2021

En minder leverage:

Bitcoin's wild price moves stem from its design — you'll need strong nerves to trade it https://t.co/qk70f4MIQr — CNBC (@CNBC) May 20, 2021

Niet iedereen gaat van het gas af:

The prize for LNG sellers will be 'significant' as demand in Asia grows, energy consultancy says https://t.co/Na6cRsvZSc — CNBC (@CNBC) May 20, 2021

Zeg het maar:

Now teenagers can trade stocks with Fidelity's new youth investing accounts https://t.co/h7SC5QvE1H — CNBC (@CNBC) May 19, 2021

Veel plezier en succes vandaag.