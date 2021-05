Schade bij techaandelen beperkt

Het koersverloop op de aandelenbeurzen wereldwijd is de laatste dagen erg volatiel. Sterke handelsdagen worden afgewisseld met mindere dagen waarin de beurzen weer flink terrein moeten prijsgeven. Per saldo oogt het beeld op de meeste beurzen echter nog neutraal tot redelijk positief, alleen de techaandelen weten even niet meer te overtuigen.

Vooral de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq heeft daarom wat meer terrein moeten prijsgeven, al lijkt de schade op langere termijn mee te vallen. Ik bekijk vandaag het technisch plaatje van de Nasdaq Composite index, maar eerst nog even de AEX-index.

AEX-index verzwakt binnen bandbreedte

De Nederlandse beurs laat al weken een vlak koersverloop zien ondanks dat de uitslagen somd heel fors zijn. Door dit zijwaartse koersverloop is de stijgende trend overgegaan in een meer neutraal verloop. Op wat langere termijn oogt het beeld nog altijd redelijk positief.

De recente correctie heeft de AEX-index teruggebracht naar de voorliggende koerstoppen rond 687,43 punten (top van 16 februari) en de bodem van medio maart rond 675,89 punten. Indien de index hierboven weet stand te houden, blijft het technische beeld redelijk. Weerstand ligt op 718,50 punten (gevormd op 19 april).

Nasdaq Composite index verzwakt

Het technische plaatje van de Amerikaanse technologiebeurs is de afgelopen weken wat verzwakt. De Nasdaq Composite index heeft het hoofd voor de tweede keer gestoten rond de 14.175 punten en de herstelfase afgebroken.

De index corrigeert binnen een bredere neutrale bandbreedte richting de steunzone tussen 12.397 en 12.786 punten. Hier liggen de bodems van maart. Om niet verder te verzwakken dient de index in of boven deze zone te worden opgevangen.

Lange termijn Nasdaq Composite index

Op wat langere termijn blijft de schade bij de Nasdaq nog beperkt. De stijgende trend is wel even stilgevallen, maar het patroon van hogere toppen en bodems is nog intact. Vooralsnog is er sprake van een consolidatiefase binnen de stijgende trend en zou de index opnieuw een hogere koersbodem op de grafiek kunnen achterlaten.

Wanneer de index in de hierboven genoemde steunzone wordt opgevangen, blijft het positieve plaatje intact en kan de stijgende fase uiteindelijk worden voortgezet richting hogere koersniveaus. Ondanks de kortetermijn-aarzeling is er dus nog geen sprake van een serieuze trenddraai.