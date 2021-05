Slotcall: Crypto's door het putje

De AEX (-1,6%) kreeg vandaag veel voor zijn kiezen. Toch was het de cryptomarkt waar vandaag de hardste klappen vielen. Neem bitcoin (-12,8%), ethereum (-22,8%) en dogecoin (-22,3%) die vandaag bloedrode koersen moesten doorstaan.

Klopt mijn data wel?! Dit is #bitcoin nu tick by tick pic.twitter.com/MtLWoz8C9F — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 19, 2021

We hebben het dan nog niet eens gehad over de minder bekende munten die soms in één klap wel 50% of meer verloren. China is de grote boosdoener in dit verhaal. Het Aziatische land maakt het lastiger om te handelen in crypto's.

Volgens de Chinese centrale bank kunnen virtuele munten niet gebruikt worden op de markt, omdat het geen echte munten zijn. Daarnaast moeten financiële bedrijven volgens China geen crypto’s als betaalmiddel accepteren. De Chinese overheid zou deze houding ten dele aannemen ter voorbereiding op de lancering van een eigen digitale munt.

De ECB is ook bezorgd over de ontwikkelingen op de cryptomarkt, maar zegt hier geen gevaar in te zien voor de financiële stabiliteit van de eurozone. Dit bleek vandaag uit de Financial Stability Review van mei.

Rake klappen voor de AEX

Terug naar de AEX, waar ook rake klappen vielen. Zoals verwacht zijn het de cyclische en volatiele bedrijven die het hardst onderuit gaan. Denk hierbij aan ArcelorMittal (-5,0%), ASMI (-2,4%), ASML (-2,7%) en Besi (-2,0%), al maken de chippers op het einde van de markt nog een behoorlijk deel van het eerdere verlies goed.

In grote lijnen komen de defensieve havens zoals Unilever (-0,3%) en Heineken (-0,0%) bovendrijven. Verrassend genoeg weet IMCD (+0,4%) – dat toch een tamelijk cyclische onderneming is – in het groen te sluiten.

Royal Dutch Shell

Gisteren hield Royal Dutch Shell (-3,0%) zijn aandeelhoudersvergadering. Het ging hierbij natuurlijk vooral over de energietransitie. Hoewel zo’n 30% van de aandeelhouders van mening is dat Shell sneller moet verduurzamen, is 89% het eens met de ‘groene strategie’ van het concern.

Ondertussen gooit de IEA (International Energy Agency) wat olie op het vuur. Al is die uitdrukking in deze context niet heel toepasselijk. Het agentschap roept nu namelijk op te stoppen met investeren in de winning van fossiele brandstoffen, waar ze eerder juist erop hamerden dat de wereld tot ver ná 2050 afhankelijk zou zijn van fossiele brandstoffen.

Wat IEX-analist Martin Crum adviseert naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering van Shell leest u in de analyse hieronder.

HAL

Vanochtend presenteerde HAL (-2,2%) een karige trading update over Q1 van dit jaar. Er is namelijk nog altijd geen nieuws over de overname van GrandVision door EssilorLuxottica. Er wordt al bijna twee jaar gesteggeld over goedkeuring van de toezichthouders en de overnameprijs.

HAL gaat op 21 mei voor €4,70 ex-dividend. De afgelopen maanden heeft het concern een flinke koersrally meegemaakt. Zoals de kop van Niels Koerts’ analyse hieronder al laat doorschemeren, is winstnemen voor sommige beleggers een optie.

Benieuwd of het voor u slim is om uw winst te nemen? Lees dan vooral de volledige analyse van HAL.

Rentes

De rentemarkt houdt zich koest. De Nederlandse tienjaarsrente daalt een basispuntje tot 0,04%.

Brede markt

De AEX daalt 1,6% en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

Het was te verwachten dat de CBOE VIX-index (volatiliteit) vandaag met 18,2% klom tot 25,2 punten.

Wall Street heeft ook last van het negatieve sentiment: S&P 500 (-1,1%), Dow Jones (-1,2%) en Nasdaq (-0,8%).

De euro zakt 0,1% noteert 1,222 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,6%) stijgt en zilver (-1,6%) daalt juist.

Olie: WTI (-4,4%) en Brent (-4,3%) hebben het even niet.

Bitcoin (-12,8%) heeft keiharde tegenwind. Lees voor extra informatie de technische analyse van bitcoin die Wouter Slot vandaag schreef.

Het Damrak:

Kepler Cheuvreux heeft zijn koersdoel van Ahold Delhaize (-0,6%) met €0,70 verhoogd tot €27 en handhaaft het koopadvies

(-0,6%) met €0,70 verhoogd tot €27 en handhaaft het koopadvies Ook KPN (-0,5%) kon vandaag op een koersdoelverhoging rekenen. Het was Berenberg die zijn koerdoel tot €3,30 heeft opgehoogd.

(-0,5%) kon vandaag op een koersdoelverhoging rekenen. Het was Berenberg die zijn koerdoel tot €3,30 heeft opgehoogd. Vandaag bleek dat UBS zijn aandeel in Aegon (-2,6%) verkleind heeft.

(-2,6%) verkleind heeft. Chemiebedrijf DSM (-0,6%) gaf vandaag aan een obligatie van €500 miljoen vervroegd af te lossen.

(-0,6%) gaf vandaag aan een obligatie van €500 miljoen vervroegd af te lossen. Uit een melding in het kader van de Wet op financieel toezicht kwam vandaag naar voren dat John de Mol zijn belang in PostNL (-0,6%) heeft verkleind tot 4,91%, waar dit in november 2015 nog 5,04% was. Daarnaast heeft UBS vandaag zijn koersdoel voor het postbedrijf verhoogd naar €4,95.

(-0,6%) heeft verkleind tot 4,91%, waar dit in november 2015 nog 5,04% was. Daarnaast heeft UBS vandaag zijn koersdoel voor het postbedrijf verhoogd naar €4,95. De sportscholen mogen vandaag eindelijk weer open. Goed nieuws voor Basic-Fit (+0,9%), al zit dit natuurlijk al lang en breed in de koers verwerkt.

(+0,9%), al zit dit natuurlijk al lang en breed in de koers verwerkt. Flow Traders (+3,5%) moet het van dit soort dagen hebben. Hoe hoger de volatiliteit hoe hoger de spreads en hoe meer geld er in het laatje van de market maker rolt.

(+3,5%) moet het van dit soort dagen hebben. Hoe hoger de volatiliteit hoe hoger de spreads en hoe meer geld er in het laatje van de market maker rolt. Er lijken wat winstnemingen bij Alfen (-4,4%) plaats te vinden. De laatste dagen gaf de ene na de andere zakenbank een koopadvies af, met een explosieve koersstijging als gevolg.

Adviezen

PostNL: naar €4,95 van €3,60 en kopen - UBS

Bpost: naar €12,40 van €11,60 en kopen - UBS

Ahold Delhaize: naar €27 van €26,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Fagron: naar €20,75 van €21,75 en houden - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,30 van €2,90 en kopen - Berenberg

Adyen: naar €1850 van €2050 en een adviesverlaging naar houden - DZ Bank

Agenda