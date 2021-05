Haperende koersen en coin frenzy

Er is even geen fut op de beurs, misschien omschrijf ik het zo het beste. De futures openen lager na een miezerig Wall Street, volatiliteit loopt op, dollar op 1,22, maar de rentes doen nog even niks.

Momenteel gaat alle aandacht uit naar de crypto's. Bitcoin krijgt er net als ethereum van langs. Elon Musk heeft niet getwitterd, maar - misschien is dit de directe reden - China legt zogezegd het blok er op. Sentiment en technische analyse doen de rest? Dogecoin doet -14%.



Het goede nieuws is dat u letterlijk in een uur een eigen coin kan maken, als u zat van de bestaande bent, of dat uw ego groot genoeg is. Gisteren deed iemand dat voor Bloomberg's Joe Weisenthal en de pump & dump - er ging toch een paar ton in om - duurde ook een uur.

Thanks to decentralized exchanges, literally anyone can make a coin and get it listed in no time at all https://t.co/sIpy547DjO — Bloomberg Crypto (@crypto) May 19, 2021

Over naar de houten munten. Lumber of timmerhout, de snelst gestegen commodity dit jaar, is tussen neus en lippen door in een bear market gekukeld?! Koper doet -1,1%.



Intussen zijn er ook Q1-cijfers met indrukwekkende groeipercentages van het bij ons genoteerde Poolse InPost, dat de outlook verhoogt. Komt goed uit, want het fonds doet 45 keer de verwachte winst. Dan kan je beter maar leveren.

We doen het vandaag met een paar dingetjes: nabeurs zijn er cijfers HAL, jaarvergaderen doet u bij Pharming, ASMI gaat ex-dividend én er is een Europees inflatiecijfer over april: de consumentenprijzen worden geacht met 1,6% op jaarbasis Kom op, mijn moeder leest mee. Dit is toch geen opening?



Marktbreed valt vooral een slecht Azië en een algeheel gebrek aan inspiratie op. De volatiliteit loopt intussen in de VS weer stiekem op, de VIX deed gisteren +8,2% op 22,3. Net zo stiekem is de dollar aan het dalen.



De rentes... Hallo, wakker worden!

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een overname van IMCD en Galapagos dat het toch nog een keer gaat proberen met filgotinib:

07:55 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel KPN

07:52 DPA passeert dividend

07:26 Kwartaalresultaten InPost trekken fors aan

07:22 IMCD doet overname in Centraal-Amerika

07:05 Bitcoin schiet onder de 40.000 dollar

06:58 Europese beurzen openen flink lager

18 mei Galapagos start nieuwe studie naar filgotinib

18 mei Wall Street eindigt met verlies

18 mei Olieprijs daalt

18 mei Wall Street in het groen van start

18 mei Europese beurzen sluiten verdeeld

18 mei Tech aan kop op groen Damrak

Analistenadvies:

KPN: naar €3,25 van €2,90 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 ASR AvA

00:00 Pharming AvA

08:00 VK inflatie CPI apr +0,3% MoM

09:00 ASMI notering €2 ex-dividend

11:00 EU inflatie CPI apr +0,6% MoM en 1,6% YoY

16:30 VS olievoorraden

18:00 HAL Trust Q1-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street ended lower despite better-than-expected earnings from major retailers including Walmart and Home Depot as weak housing starts data weighed on investor sentiment. Read more https://t.co/SHWsLMzVLm pic.twitter.com/rheUQyggz8 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2021

Wat is er nou allemaal aan de hand?

Bitcoin inflows to cryptocurrency exchanges are surging the most in 15 months. But interestingly, inflows concentrated mainly on @Binance, while U.S. exchange @Coinbase continued to register outflows.



Watch Chart of the Day, presented by @cryptocom: https://t.co/EunYN7cNfW pic.twitter.com/EQrjUkpGYU — CoinDesk (@CoinDesk) May 19, 2021

Sentiment of trigger, zeg het maar:

China banned financial institutions and payment companies from providing services related to cryptocurrency transactions, in the latest blow to digital currencies and their market leader #bitcoin. Read more https://t.co/oExilQZjdn pic.twitter.com/laXOcwB4hn — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2021

Intussen bij de heer Musk:

Tesla CEO Elon Musk was presented with a cardboard cutout of himself by a fan outside the electric carmaker factory site in Gruenheide, Germany pic.twitter.com/BHneouDmPw — Reuters (@Reuters) May 18, 2021

Overal? Overal.

Maar wat nou als Fed en ECB toch gelijk krijgen, ofwel tijdelijke inflatie?

Wat is het grootste risico nu?

Inflatie volgens de beleggers die meededen met de Bofa survey. pic.twitter.com/vmwxyU5bzO — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 19, 2021

Veel plezier en succes vandaag.