Instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen lijkt op te drogen

Van het sterke omzetprofiel van de AEX is niets meer over. Het lijkt erop dat de instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen opdroogt.

De consolidatie waar de AEX zich sinds maart in bevindt gaat vergezeld van een zwakke moneyflow. Dit bevestigt de lichte verloopdruk.

Vandaag bespreek ik de AEX index en de geldstroom van de Nederlandse beurs.

AEX

De Nederlandse beurs consolideert al zo'n anderhalve maand. Het matte koersverloop heeft vooralsnog geen grote schade aan het technische beeld aangebracht.

In de recente daling wordt een potentieel hogere bodem gevormd rond het niveau van voorgaande toppen van februari en maart.

Voorlopig blijft het technische plaatje op peil, wel met een eerste weerstandszone in de koers-gap (rode cirkel) tussen 702,08 (high van 11 mei) en 710,83 punten (low van 10 mei). Op maandag lag het hoogste punt van de dag intraday rond 710,15.

Op wat langere termijn is het patroon met hogere bodems intact:

De voorlaatste bodem (van eind februari) ligt rond 647,90 punten.

De laatste bodem van 19 maart (steun) ligt rond 675,89 punten.

Geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX verlaat de opwaartse fase, die november vorig jaar was ingezet. De instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs zet niet door. Lees de uitleg en wijze van berekening van de moneyflow-indicator onder de grafiek.

Uitleg moneyflow

Een indicator die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is de moneyflow. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

We gebruiken deze indicator ter controle van het technische beeld van de AEX. Indien een eventuele daling van de AEX begeleid zou worden door een dalende moneyflow, dan komen de seinen voor de Nederlandse beurs op rood te staan. De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen.

De geldstroom, On-Balance Volume genoemd, is voor het eerst beschreven door Joseph Granville in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume van Granville.

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.