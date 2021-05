Aandeelhouders Shell steunen bestuur, maar...

Arend Jan laat zich weer eens goed van de zolang het klimaat nog maar redelijk is tot ik dood ben kant zien. 30,7% halen in een stemming tegen het bestuur in is best indrukwekkend. En voor een beurscommentator is het toch opvallend dat hij nog nooit van activisten heeft gehoord als alle kritiek op een onderneming maar zelf een bedrijf moet beginnen. zwak zwak zwak