Genoeg om u over te verbazen voorbeurs, vooral Tesla

De futures openen hoger na een wat nikserig en rood Wall Street, Azië ligt goed, de rentes zijn vlak en de dollar neigt iets lager. De crypto's herstellen wat na de klappen van gisteren.

Geen cijfers en bijna geen nieuws op het Damrak en dan heb ik de tijd om even een tikje anders te kijken. Hoe staan we er voor? Dit zijn de AEX en S&P 500. Het kan natuurlijk zo in één dag, maar de brede markt kan wel een opkikkertje en inspiratie gebruiken voor nog hogere koersen, lijkt uit.



Dat geldt ook voor technologie, hier ziet u de Nasdaq 100 en internationale chipindex SOX. Zelfde verhaal en de laatste kan u zelfs nog op de dip kopen.

De volatiliteit wil ook maar niet echt zakken, dit is de S&P 500 VIX Index. Het rente- en inflatieverhaal kent u verder. Al met al vind ik de bull market er niet overtuigender op worden, maar nogmaals: dit kan maar zo weer anders zijn. Andersom kan het ook in één keer mis gaan.



Ga er nu even goed voor zitten, want dit is andere koek. Is dit een blijvertje om het zo te doen, of is dit typisch voor deze bull market? Zo presenteert David Portnoy, zeg maar een van de Reddit en Wallstreetbets goeroe's, zijn... research:

My shitcoin announcement. Invest at your own risk. I have no idea how this works pic.twitter.com/G1iW8iZTWG — Dave Portnoy (@stoolpresidente) May 17, 2021

Moet hij alleen niet met zijn aanhang long Tesla, want er valt een shorter te slopen, om in jargon te blijven. Weet u nog? In januari ontstond die hype om de meest geshorte aandelen te koen als GameStop en AMC. En nu dit. Dit is echt huge, het gaat om 40% van zijn portefeuille. Wat een enorm risico neem je dan.

Dit is meteen ook het grote nieuws nu op de markt.

Michael Burry of ‘The Big Short’ reveals a $530 million bet against Tesla https://t.co/41e0YK0tiG — CNBC (@CNBC) May 17, 2021

Enfin, Michael Burry heeft de eerste ruim $100 daling in de tas, dat wel. Als u er een wedstrijdje van wil maken: het is is nu Burry tegen Cathie Woods van Ark Innovation ETF (10% long). Hier is de grafiek van Tesla, vooralsnog is het 1-0 voor Burry.



Volgens mij heb ik nog nooit zoveel grafieken gegeven voorbeurs, dit zijn bitcoin en ethereum. Dit ziet er link uit, maar het zal niet de eerste keer zijn als het juist een kans is.



De opening dan, die ziet er wel aardig uit:

Marktbreed valt er echt niets op:



De rentes zitten ook nog aan de koffie.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met eigenlijk maar twee nieuwtjes: gaat DoorDash naar Duitsland en Unibail haalt weer een smak geld op:

07:38 DoorDash zoekt personeel in Duitsland - media

07:29 Beursblik: Berenberg zet Alfen op kooplijst

07:14 Topbelegger Michael Burry bouwt flinke shortpositie in Tesla op

07:10 Unibail plaatst voor 1,25 miljard euro aan obligaties

07:00 Europese beurzen openen hoger

06:53 Meer dan 163 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:53 Japanse economie groeit iets harder dan verwacht

17 mei Wall Street licht lager gesloten

17 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

17 mei Aandeelhouders ASMI akkoord met alle agendapunten

17 mei Olieprijs hoger gesloten

17 mei Boskalis definitief aan de slag met Nederlands dijkversterkingsproject

17 mei Danone stelt nieuwe CEO aan

17 mei Rode koersen op Wall Street

17 mei Beleggers terughoudend op Europese beurzen

17 mei AEX begint nieuwe week terughoudend

Analistenadvies:

Alfen: naar buy van hold en naar €76 van €75 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell, waarvan u alleen over duurzaam gaat zien, horen en lezen. Ofwel, hoeveel procent van de stemmen gaat naar verscherpte milieumaatregelen en - ambities? De vorige keer was dat uit mijn hoofd 14,4%:

10:00 Royal Dutch Shell AvA

11:00 EU BBP Q1 -0,6% QoQ

13:00 Walmart Q1-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen apr

En dan nog even dit

De terugblik:

Major U.S. indexes ended lower as signs of building inflationary pressures raised investor concerns that the Federal Reserve will tighten monetary policy. Read more https://t.co/p6FSQFHFDC pic.twitter.com/uj6HOr7oPw — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2021

Kijk nou, nog een SPAC naar Amsterdam. En van wie ook!

SoftBank's Vision Fund is discussing plans to raise money for a tech SPAC to list on the Amsterdam stock exchange later this year https://t.co/z5r7W2CBMY — Bloomberg (@business) May 17, 2021

Nog even:

AT&T announces $43 billion deal to merge WarnerMedia with Discovery — here's what you need to know. https://t.co/ro77A1fc9h — CNBC (@CNBC) May 17, 2021

Zo! Scheelt nogal wat. Wellicht dat Fed-voorzitter Jerome Powell dit grafiekje ook kent:

THIS IS WHAT INFLATION WOULD LOOK LIKE WITHOUT USED CARS AND TRUCKS



New post on the blog includes a great chart from @boes_ as well as an old @nathantankus comment that I think explains current dynamics very wellhttps://t.co/uHqjPasu8L pic.twitter.com/fYAvZl2ooS — Joe Weisenthal (@TheStalwart) May 17, 2021

Wat is het, in drie maanden tijd? Dan betraden ze uit opportunisme deze markt, niet uit ratio:

Elon Musk helped legitimize cryptocurrencies in the eyes of Wall Street investors. Now, his tweets are scaring them off https://t.co/tCMzY7K35s — Bloomberg (@business) May 17, 2021

We komen er wel:

There are other ways to make a bet on the future of cryptocurrency without buying coins https://t.co/YmcFOMsdYI — Bloomberg Wealth (@wealth) May 17, 2021

Oh, dit geldt niet voor de Shanghai Composite:

MSCI #China enters bear market after tech selloff. Leading decliners include Alibaba, Tencent and Meituan. Gauge fell into bear market last March after Covid-19 slump. https://t.co/gXVU5GKDcJ pic.twitter.com/TPSR5Rwwth — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 13, 2021

Nog meer koersen de lucht in:

Why the world's largest carbon market is experiencing a boom like never before https://t.co/SEnVDrtr8N — CNBC (@CNBC) May 18, 2021

Hoe hebben we dit verknald (met nota bene gratis een hele gasbel gekregen)?

In 1820, Europe was the richest continent. The most prosperous country was the Netherlands, with an average income of $1,838. At the time in Britain, the Industrial Revolution had been under way for two generations and was the 2nd richest country with an income of $1,706 in 1820. pic.twitter.com/c5YWzcYq4n — Global Financial Data (@GlobalFinData) May 17, 2021

Tot slot:

Berkshire Hathaway said it has taken a $943 million stake in insurance brokerage Aon and sold large portions of its investments in Chevron and Wells Fargo https://t.co/AydeUqdaDH pic.twitter.com/SofBlzig3e — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.