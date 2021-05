Genoeg om u over te verbazen, vooral Tesla

quote: Hermanindezonophetterras schreef op 18 mei 2021 09:40:

Famed investor Michael Burry on Monday revealed in a regulatory filing a short position against Tesla worth more than half a billion.



De short positie is wel degelijk een half miljard dus. Sensationeel.

Het zijn 8001 puts ,als het werkelijk om een half miljard $ gaat moeten die heel zwaar in the money zijn ,ergens in de buurt van uitoefenprijs 1250$.Mogelijk maar ik heb serieuze twijfels over de correctheid van dit artikel,het lijkt eerder dat men de 8001 puts die in geval van uitoefening 800100 aandelen zijn heeft vermenigvuldigd met de koers TSLA op het ogenblik van zijn putaankopen.De aankoop dateert van voor 31 maart en word in dat geval nu sensationeel gebracht opdat hij gemakkelijk zijn 8001 puts die in dat geval op forse winst staan (hij heeft er dan nooit dergelijk bedrag ingestopt,het is het ingestopte bedrag + de papieren winst) kan verkopen.Ik heb 15 geschreven puts op TSLA die in juni expireren,ze zijn nog ver out of the money.Ze zijn voor 31 maart geschreven dus ik vermoed niet dat Burry de tegenpartij is .