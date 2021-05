Relatieve sterkte: de manier om de mannen van de jongens te scheiden

Gaan de yields weer spoken? Vooral de Duitse en Ukkie yield! Ze blijven dicht bij de rode lijnen. ECB en BOU (Bank of Ukkie) moeten gaan ingrijpen. Beurzen negeren voorlopig de dicht bij de rode lijnen staande yields. Lastig. Beurzen zouden wat verder moeten opveren, maar de middel lange parameter kan roet in het eten gooien. Yields zouden zich wat moeten terugtrekken, maar dat is geen must. Wat lucht uit de yields kan geen kwaad, of eigenlijk wel, want als de lucht er uit is, dan kunnen ze mega flink gaan spoken. Franse Fondsen lijken wat aan de hoge kant. Misschien gaat daar wat lucht uit na de beursopening. Het grootste gevaar komt uit de Yield kant, want hogere yields is simpelweg niet goed. Niet goed voor obligaties, niet voor aandelen, die mega hoog staan, niet voor de huizen markten die mega hoog staan, niet voor de zombie bedrijven, die we in mega aantallen in de wereld hebben en niet voor toekomstige investeringen die steeds betere rendementen moeten laten zien, maar daarvoor is de huidige yields feitelijk nog te laag, zeker in Europa.