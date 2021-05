Slotcall: Correctie van korte duur

Op een rustige beursdag sluit de AEX (+1,3%) weer boven de 700 punten. Vooral de zwaargewichten ASML (+3,0%) en Royal Dutch Shell (+2,5%) stuwen de hoofdindex omhoog.

Gisteren zagen we het sentiment in de loop van de middag draaien en deze trend zet vandaag door. Dat terwijl de macro's niet top waren. Onder andere de Amerikaanse detailhandelsverkopen over de maand april vielen tegen.

De markt rekende op een plus van 1,0% ten opzichte van maart, maar uiteindelijk bleek er geen sprake van groei te zijn. Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen liep stevig terug. De consensus was een stand van 90,4 punten, maar er rolde uiteindelijk een stand van 82,8 uit de bus.

Een signaal dat Joe Sixpack de toekomst een tikje minder rooskleurig in ziet. Anderzijds is het niet dramatisch als de consument het iets rustiger aan doet. Dan hoeven we namelijk niet op een snelle renteverhoging te rekenen en dat is weer goed voor aandelen.

Sales at U.S. retailers fall flat in April as stimulus boosts fades https://t.co/gW0dKwORTH — MarketWatch (@MarketWatch) May 14, 2021

Alibaba

Alibaba (+1,2%) is met een verlies van 7% nog niet het aandeel van 2021. Gisteren presenteerde het Chinese E-commerbedrijf zijn eerstekwartaalcijfers. Hieruit bleek dat de omzet met ruim 64% is gestegen.

Het bedrijf heeft echter te kampen met dalende marges, waardoor de ebitda slechts met 18% opliep. Daar komt bij dat het vertrouwen in Chinese aandelen in zijn algemeenheid laag is. Allemaal het gevolg van de toenemende bemoeienis van de Chinese overheid.

Momenteel koerst het aandeel tegen 15 keer de verwachte winst over het gebroken boekjaar 2021/2022. Er zijn technologiebedrijven te vinden met een hoger prijskaartje. Of u het aandeel nu moet oppikken, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Ruim 4% inflatie in de VS. Moeten we ons zorgen maken?

Bitcoin en Musk zijn een slechte match

Pharming onder de €1. Een kans of toch niet?

Influencer Emma Mouthaan zet AMD op watchlist

Aegon verlaagt zijn renterisico

Koersdip Alfen biedt kansen

ABN Amro stelt teleur

Gaat Just Eat Takeaway het afleggen tegen de nieuwkomers?

Wat is er met AMG aan de hand?

De kansen en risico's voor Chinese aandelen

Tip van de week (al zeg ik het zelf)

Nog een vraagje aan ons? Stel hem dan hieronder in de reacties.

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De rentes lopen vandaag wat terug. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten tot 1,63%.

Nederland: -1 basispunt (+0,04%)

Duitsland: -1 basispunt (-0,12%)

Italie: +2 basispunten (+1,08%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+0,86%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (+1,63%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,3%

AEX deze maand: -0,8%

AEX dit jaar: +12,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +13,3%

Bitcoin onderuit

Het huwelijk tussen Teslabaas Elon Musk en de bitcoin lijkt wel zo'n beetje voorbij. Tesla is wordt gezien als een duurzaam bedrijf en dat is de grootste digitale munt ter wereld natuurlijk niet. Het is daarom niet meer mogelijk om Tesla's te kopen in bitcoins.

De AEX (-2,1%) blijft overigens ook ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. De Belgische beurs sluit zelfs 0,6% in het groen. Anderzijds moeten we de schade ook weer niet overdrijven. Year to date resteert er voor de herbeleggingsindex een winst van ruim 13%.

AEX

Aegon (+2,0%) presenteerde deze week beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het operationele resultaat viel mee en de verzekeraar bouwt een deel van zijn renterisico in de VS af.

Ahold (+1,8%) verhoogde de outlook en technologieaandelen gingen in de uitverkoop. Just Eat Takeaway (-11,6%) is een van de grootste bleeders. Delivery Hero keert namelijk terug in Duitsland.

AMX

Alfen (+2,2%) is de laatste maanden fors in koers gedaald en dan blijken de eerstekwartaalcijfers ineens helemaal niet zo slecht te zijn. Ook ik zie kansen in het aandeel. Eurocommercial Properties (+2,1%) is dit jaar niet te houden daar waar Pharming (-6,3%) teleurstelde. AMG (-8,7%) levert een significant deel van de jaarwinst in.

ASCX

Ordina (+3,2%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING en de grafiek van BAM (+3,8%) ziet er met de dag beter uit.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!