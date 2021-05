Handelen als een professional: We zijn van start gegaan

In zes weken leren traden als een professional: het is mogelijk voor iedereen met de juiste motivatie. In de afgelopen weken heeft u vast al artikelen voorbij zien komen over onze samenwerking met het Beleggingsinstituut, dat een digitaal trainingstraject voor onze lezers organiseert.

Oprichter van het Beleggingsinstituut, André Brouwers, heeft als voormalig handelaar en hedgefondsmanager ruime ervaring in de beurswereld. Hij gidst de cursisten door het landschap van de tradingwereld en brengt hen de beginselen van succesvol handelen bij.

Eerste les

Afgelopen woensdag 12 mei ging de eerste les van het zes wekende durende traject van start.

Winnaar of verliezer?

Tijdens deze les ging Brouwers eerst iets dieper in op de vraag wat nu eigenlijk een goede of een slechte handelaar maakt: wie is de winnaar en wie is de verliezer? Een verliezer is bijvoorbeeld impulsief, ongeduldig en focust op het rendement. Een winnaar heeft een plan, is geduldig en focust op risico.

Vervolgens kwam Methodiek aan bod, de eerste van de 3 M’s die bij trading belangrijk zijn, namelijk Methodiek, Money Management en Mindset.

Bij Methodiek gaat het om de vraag welke aanpak bij u past. Brouwers: "Ikzelf kijk graag naar grafieken, omdat ik meen daar goede aanknopingspunten te vinden voor het nemen van de juiste beslissing." Hij legt uit hoe hij naar een grafiek kijkt en op welk moment hij een positie inneemt. Ook kwamen de vragen ‘Waar zet ik mijn stoploss in?’ en ‘Hoeveel moet ik riskeren?’ aan bod.

Technische Analyse

Brouwers beoordeelt een grafiek op basis van Technische Analyse (TA). Maar wat is Technische Analyse nu eigenlijk en waarin verschilt het van Fundamentele Analyse? Wat zijn weerstand- en steunniveaus? Wat zijn trendbreuken en pullbacks?

Brouwers legt het tijdens het traject allemaal uit, maar alles is ook rustig na te lezen in aparte modules over TA. Cursisten kunnen deze raadplegen wanneer ze willen, door in te loggen op het Dashboard op de website van het Beleggingsinstituut.

Hitratio’s en risk/returnmanagement

Verder zet hij uiteen waarom de hitratio - het percentage transacties dat in winst eindigt - van belang is, maar niet leidend. "Het gaat er niet zozeer om het hebben van een heel hoge hitratio, maar veel meer om wat uw risicorendementsverhouding daarbij is. De combinatie van die twee dingen is wat uw trades tot een succes maken."

Aan de hand van trades uit de praktijk laat Brouwers zien wat hij bedoelt. Stap voor stap neemt hij de handelaren in spe mee in zijn gedachtegang.

Eigen plan

De rode draad van de les is dat de cursisten vooral hun eigen plan moeten trekken. Want wat goed werkt voor de een, hoeft niet te werken voor de ander. "Vaar niet blind op de adviezen van experts. Het is uw trade en uw geld. Ontwikkel uw eigen plan en houd uzelf daaraan", aldus Brouwers.

Dat er tijdens de sessie ook gelegenheid was om vragen te stellen via de chat werd door de deelnemers gewaardeerd, stelt hij. "En zelfs na 2 uur les kreeg ik berichten dat ik nog wel even door mocht gaan. Een goed teken!"

