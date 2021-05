Veel dividend en dogecoin steelt show

De futures openen hoger en de rentes staan een basispunt lager na een heuse draaidag met waarde-aandelen in het voordeel. Er is weinig nieuws, de agenda is bijna leeg en bij ons zijn er geen cijfers. Er is wel een reek ex-dividenders.

Het is nu wel weer bal bij de coins. Goh, dit zag natuurlijk niemand aankomen... +19,2% nu. Wat valt hier verder nog over te zeggen? We zouden denk ik allemaal wel willen, dat al we iets roepen er zoveel koersreactie is. Vooral omdat in deze markten pump & dump en front running niet strafbaar is.

Bitcoin doet nu +0,4% en ethereum +3,4%.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Verder is er weinig te melden Dan geef ik maar de AEX grafiek, want de index doet voor het eerst sinds een jaar minder dan twintig keer de verwachte winst. Ja, ook als koersen stijgen of per saldo zijwaartsen kunnen ze goedkoper worden, als de winsten maar sneller stijgen.

Verder moet u zelf kiezen of er wel of geen inflatie en hogere rentes komen, wat de markt voor het eerst sinds de kredietcrisis fundamenteel kan doen veranderen. Dat wordt de komende maanden duidelijk en blijft wellicht nog even het grote issue.

De opening ziet er aardig uit en de VIX index (volatiliteit S&P 500) draaide gisteren met de markt mee: -16,22% op 23,2. Er waren ook nog cijfers nabeurs New York:

Walt Disney -3,9%

AirBnB -1,8%

Coinbase +0,6%

DoorDash +7,9%

Marktbreed springt Japan er uit, de dollar neigt hoger en de party-commodities moeten ook eens terug.

De rentes schuiven zoals gezegd een basispuntje terug, maar die van ons staat nog wel boven nul.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies is er nog niet. De AFM meldt ook geen short-wijzigingen en daarom neem ik een keer het totaaloverzicht:

De agenda met heel veel dividend en Amerikaanse detailhandelsverkopen:

09:00 Aperam notering €0,438 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €0,50 ex-dividend

09:00 ICT Group notering €0,40 ex-dividend

09:00 Sif notering €0,12 ex-dividend

09:00 Ctac notering €0,08 ex-dividend

09:00 Aedifica notering €2,17 ex-dividend

14:30 VS detailhandelsverkopen apr +0,2% MoM

15:15 VS industriële productie apr +1,9% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 89,5

16:00 VS handelsvoorraden mrt +0,3% MoM

En dan nog even dit

De terugblik op weer een roerig beursdagje:

Stocks snapped a three-day losing streak after a drop in unemployment claims fueled hopes the U.S. economic recovery is on track https://t.co/v4QcigVdMV pic.twitter.com/qv6tn9j0I0 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2021

Er is meer coin nieuws:

Cryptocurrency exchange Binance is under investigation by the Justice Department and the IRS, with officials who probe money laundering and tax offenses seeking information https://t.co/RSMholaoCf — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2021

Vandaar -4%:

The tide seems to be turning for Disney: It reported nearly 104 million Disney+ customers for the quarter though analysts expected nearly 6 million more. From @Breakingviews: https://t.co/qftk1KjBLw https://t.co/qftk1KjBLw — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2021

U let toch al wel op ArcelorMittal:

Dit is alleen nog maar de auto-industrie:

Chip shortage expected to cost auto industry $110 billion in revenue in 2021 https://t.co/aVeAgr2OaL — CNBC (@CNBC) May 14, 2021

Nog even duiding:

The U.S. Producer Price Index surged 6.2 % in the 12 months through April. Massive fiscal stimulus and improving public health have combined to spark a boom in demand that's outstripping supply, resulting in a pick-up in inflation. More here: https://t.co/OQRSx6clTa pic.twitter.com/sRru5VNTOH — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2021

Meer, want tijdelijk of blijvend?

Economist calls for calm on inflation talk: 'Everything ultimately will settle down’ https://t.co/p18qKoFI6r — CNBC (@CNBC) May 14, 2021

Ongelooflijk, ineens is dit een issue.

Mining bitcoin and its transactions are estimated to cause more pollution than a small country every year, a fact that companies and proponents are beginning to realize. So how big is the virtual currency's carbon footprint? More here: https://t.co/76Re0nhCMk pic.twitter.com/mimjN36bi8 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2021

-6,3% in HongKong, gaat niet goed met Alibaba:

Veel plezier en succes vandaag.