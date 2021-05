Ligt er hyperventilatie op de loer?

Soms moet ik zoeken naar een onderwerp van mijn volgende column, maar nu krijg ik er zomaar vier op een presenteerblaadje aangereikt:

Rente verder omhoog

Aandelen testen steun

Stijgende VIX signaleert nervositeit

Bitcoin test cruciale steun

Eén markt is op hol geslagen, dat is de rentemarkt. Voor aandelen, bitcoin en de VIX kijk ik het nog even aan, hoewel ik mijn enthousiasme op zak houd.

Rentehobbel

Oudere beleggers zullen het zich nog herinneren, de beruchte rentehobbel van 25 jaar geleden. In het midden van de jaren negentig was er sprake van een ongekend fenomeen: de rentehobbel. Dat was een onverklaarbare forse stijging op de Duitse en Nederlandse kapitaalmarktrente in korte tijd.

Niemand wist waar die hobbel door werd veroorzaakt, maar deze heeft indertijd heel wat vermogensbeheerders de kop gekost.

Ook in de afgelopen maanden hebben we een nagenoeg onverklaarbare stijging van de kapitaalmarktrente meegemaakt. Daarvan wordt nu pas de oorzaak gezien: inflatie dus.

De rentehobbel van 2020/2021 wordt, denk ik, het keerpunt in de renteontwikkelingen voor de komende jaren. Ik heb hier vaker aangegeven dat de mooie tijden voor Wopke voorbij zijn.

Dan de AEX

Door al het inflatie- en rentegeweld, raken beleggers van de leg. Niemand durft nu aandelen op te pakken. De eerste technische steun rond 687,43 punten werd intraday zelfs even gebroken, maar hield uiteindelijk stand.

Bij een overtuigende doorbraak ervan kan de AEX zomaar naar 632 punten zakken, waar de oude top van begin 2020 ligt. Een succesvolle test hiervan zou een pullback opleveren. Maar ik denk dat het verstandig is even de kat uit de boom te kijken, met zoveel keerpunten in andere markten.

Overigens zie ik de huidige volatiliteit enkel voor de korte termijn, zeg enkele maanden. Op lange termijn is er niets aan de hand. Voor de spijtoptanten zou deze correctie juist interessante koopkansen kunnen bieden.

Europese paniekbarometer

De Europese VIX index is de afgelopen dagen snoeihard opgelopen. Er is in toenemende mate sprake van onrust onder Europese beleggers. Van echte paniek in de de markten is echter geen sprake.

Bitcoin door het putje

Vraag: Wat krijg je als je steenkolen, crypto's en Musk mengt? Antwoord: voorlopig word je dan verlost van de bitcoineuforie.

Het heeft even geduurd voordat Elon Musk er achter kwam, maar bitcoins zijn zeer milieuvervuilend. Toen hij gisteren aangaf geen bitcoin meer als betaalmiddel te accepteren, zakte de koers ervan met meer dan 12%. Musk vindt dat er te veel fossiele brandstoffen worden ingezet om bitcoin te maken (in het jargon: delven of minen).

Hij trekt zich terug, omdat het meestal landen zijn die voor hun energiebehoefte afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals steenkolen. Elk jaar kost het aanmaken en verhandelen van bitcoin evenveel als de jaarlijkse economie van een middelgroot land.



Technisch heeft Bitcoin donderdag de steun van $47.643,09 (de bodem van 23 april) aangetikt. Mogelijk zien we eerst een opleving, maar zakken we uiteindelijk door deze steun.

Technisch denk ik dat er een keerpunt voor bitcoin is gevormd. Ik zou nog even wachten met nieuwe aankopen tot we wat meer houvast hebben.

Hieronder de technische plaatjes:

Nederlandse kapitaalmarktrente

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente breekt door de belangrijke horde rond 0,01% (gevormd op 5 april 2019).

De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls nu deze barrière wordt gebroken. We mogen dan verdere koersstijgingen verwachten, in eerste instantie richting 0,40%.

Steun van de Nederlandse rente ligt er pas rond -0,32% (de bodem van 25 maart).

Vergeet overigens niet dat de rente thans in een parabolische fase terecht is gekomen. Dat betekent dat de komende bewegingen nog zeer dynamisch en explosief zullen zijn.







AEX-steun 687,43 lijkt voorlopig stand te houden

De AEX-index is teruggezakt naar de voormalige weerstand, gevormd door de koerstoppen van 16 februari rond 687,43 punten. Intraday noteerden we er zelfs even onder.

Zolang de AEX-index echter hierboven weet te sluiten, kunnen we onze (gematigd) positieve visie handhaven.

De steun van 687,43 punten weet dus voorlopig stand te houden. De volgende steun, alsmede het echte vangnet, ligt rond de pre-coronapiek van begin vorig jaar rond 632,12 punten.

De koersgap in de rode cirkel biedt een eerste weerstandszone tussen 702,08 (high van 11 mei) en 710,83 punten (low van 10 mei).







Bitcoin vormt een lagere top versus dollar

Het cryptovalutapaar BTC/USD geeft technische zwakte aan, nu een mogelijk lagere koerspiek wordt gevormd. Dit signaleert verkoopdruk. Eerder werd ook de stijgende trend al neerwaarts gebroken.

Bij een slotstand onder de steun van $47.643,09 (de bodem van 23 april) zou het technische plaatje verder verpieteren.

Weerstand voor bitcoin ligt op $64.858,02 (de top van 14 april). Na een doorbraak onder de steun van $47.643,09 wordt $29.079,56 het volgende neerwaartse koersdoel.







Paniekbarometer

De Europese VIX-index loopt op en draait omhoog. Er is sprake van toenemende onrust onder Europese beleggers. Het technisch plaatje krult tevens opwaarts omdat hogere bodems zichtbaar zijn.

Eerder al werd de dalende trend verlaten. De doorbraak boven de koerspieken van april en begin mei heeft ruimte vrijgemaakt richting de weerstand van 30,34 (gevormd op 21 december 2020).