Tracker Tips: let’s go to the BEACH

Bookings, Entertainment, Airlines, Casino’s/Cruises en Hotels – af te korten tot acroniem BEACH – zouden deze zomer zomaar het nieuwste beleggingsthema kunnen worden.

Het is het wachten op de eerste ETF-aanbieder die met een dergelijke tracker op de markt komt, waarmee kan worden ingespeeld op ondernemingen in het vrijetijdswezen.

BEACH

Met nieuwe versoepelingen van lockdowns in veel ontwikkelde landen en alleen al zo’n €400 miljard aan spaargeld op Nederlandse rekeningen staan consumenten te popelen om weer te gaan winkelen, uit eten te gaan of op vakantie.

Bedrijven in die sector zullen hiervan gaan profiteren, dus voor mij een mooie uitdaging om een mandje met aandelen samen te stellen die niet mogen ontbreken in een (nu nog) fictieve ETF, uiteraard op alfabetische volgorde.

TICKER Naam Sector AC FP ACCOR SA Hotels, Resorts & Cruise Lines BKNG US BOOKING HOLDINGS INC Hotels, Resorts & Cruise Lines CCL LN CARNIVAL PLC Hotels, Resorts & Cruise Lines DIS US WALT DISNEY CO/THE Movies & Entertainment EZJ LN EASYJET PLC Airlines FUN US CEDAR FAIR LP Leisure Facilities HLT US HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN Hotels, Resorts & Cruise Lines IHG LN INTERCONTINENTAL HOTELS GROU Hotels, Resorts & Cruise Lines LVS US LAS VEGAS SANDS CORP Casinos & Gaming MGM US MGM RESORTS INTERNATIONAL Casinos & Gaming NHH SM NH HOTEL GROUP SA Hotels, Resorts & Cruise Lines RYA LN RYANAIR HOLDINGS PLC Airlines SIX US SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP Leisure Facilities TUI LN TUI AG-DI Hotels, Resorts & Cruise Lines URW NA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Retail REITs VAC US MARRIOTT VACATIONS WORLD Hotels, Resorts & Cruise Lines WTB LN WHITBREAD PLC Hotels, Resorts & Cruise Lines YUM US YUM! BRANDS INC Restaurants

Themabeleggen

Ik hoef u denk ik niet uit te leggen, dat het thema BEACH het marketingtechnisch wel goed zou doen deze periode, maar ik vraag me af of een dergelijke tracker ooit het groene licht gaat krijgen bij een aanbieder van ETF’s.

Het is voor providers altijd weer een uitdaging om een ETF te introduceren die toegevoegde waarde kan leveren aan de beleggingsindustrie op de lange termijn. En het moet uiteindelijk commercieel interessant zijn voor de leveranciers van deze producten. Bij onvoldoende belegd vermogen zal de dienstverlener uiteindelijk de stekker eruit moeten trekken, omdat die anders de lopende kosten niet kan dekken.

In de praktijk komt het veel voor dat beleggers vragen naar een factor of een bepaald thema, en dat verstrekkers van financiële producten in deze behoefte proberen te voorzien. Indexbouwers spelen hierop in en creëren op maat gemaakte benchmarks van aandelen of obligaties als referentie. Zo zijn er inmiddels honderden ETF’s geïntroduceerd op het gebied van ESG-, SRI- of impactbeleggen, gebaseerd op duurzame indices van onder andere MSCI.

Een andere manier om vraag te matchen is door een samenwerkingsverband aan te gaan. Zo werkt onafhankelijke white label platform ETF-specialist HANetf samen met een aantal partners. Op deze manier heeft het bedrijf met succes een aantal ETF’s gelanceerd op het vlak van crypto’s als bitcoin, ethereum en litecoin door een partnerschap met ETC Group.

Risico’s

Ter afsluiting wil ik de risico’s van thematische fondsen accentueren. Geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal bedrijven is risicovoller dan beleggen in een breed gespreid fonds. Als de resultaten in het specifieke segment tegenvallen, dan blijft het themafonds achter bij de markt.

Hoewel veel van deze thematische ETF’s mogelijk succesvol blijken, zijn er evenveel bedrijven die uiteindelijk falen. Daarbij komt dat veel themafondsen relatief hoge waarderingen hebben in vergelijking met de brede markt. Een hoge groei zorgt op lange termijn alleen voor bovengemiddelde aandelenrendementen als de impliciete groeiverwachtingen in de aandelenkoersen worden overtroffen.