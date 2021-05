AEX, wat doe je nu?!

Wat mij weer is opgevallen is de manier hoe Elon Musk naar buiten treedt. Als hij een duidelijke tweet, stellingname heeft ten gunste van de bitcoin, dan spreekt hij toch eigenlijk steeds in eigen persoon, op eigen naam. Maar.... als de twijfel toeslaat en hij zich toch eens achter de oren krabt of hij nu wel zo verstandig bezig is, dan heeft hij het over..." We" We are concerned and .. we believe......

Ik loop al te lang in beleggersland mee om daaruit te concluderen dat ze er bij Tesla toch niet helemaal uit zijn. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal!



Peter