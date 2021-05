Het is rood voorbeurs en rapen zijn gaar bij de coins

Hemelvaartsdag, maar de koersen gaan de andere kant uit. De Europese futures openen lager na een dikke (technologie) sell-off op Wall Street na dat inflatiecijfer. En bij de crypto's is het helemaal bal.

Eerst dit, het grote issue vandaag. Het waren twee fantastische maanden, maar bij Tesla kunt u even uw bitcoins niet meer kwijt. Uit milieuoverwegingen. De koers daalde daarop 17%, maar herstelt nu scherp: Ethereum doet nu en dogecoin.

Hier is het verhaal. De weg naar volwassenheid voor de crypto's is lang en moeilijk, zal ik maar zeggen. Wie ben ik om hem de maat te nemen, maar zit Musk ook niet een beetje op randje met zijn al front running en fratsen? Het milieu-argument vond ik zelf een groot risico bij bitcoin, maar dat Musk het op de kaart zet?!

Dat is nu in één klap gebeurd.

As much as $365 billion wiped off cryptocurrency market after Tesla stops car purchases with bitcoin https://t.co/ri6IHhzNHK — CNBC (@CNBC) May 13, 2021

Ik zeg dit omdat bijvoorbeeld deze tweet er direct onder staat in zijn timeline. Maakt hij de mensen zo niet een beetje gek?

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

Terug naar de brede markt. Er is inflatie is de conclusie na gisteren en flink ook. Blijft het zo, dat is de vraag nu. De Fed zegt dat het tijdelijk is, verhoogt de rente niet en laat haar inkoopprogramma's in tact. De vrees is oververhitting van de economie en een loonprijsspiraal. Op papier zijn aandelen dan de klos.

Zo ver is het nog lang niet, u kunt er wel op voorsorteren en misschien doen we het al. Waarde-aandelen (value) presteren dit jaar beter dan technologie en dat is zo'n beetje voor het eerst sinds de grote bull market van 2009 begon. Intussen is het knap onrustig op de markt. Zo steeg de VIX Index +26,3% naar 22,4.

Pharming is de enige met cijfers vandaag en de Q1's vallen tegen, er werd €50,5 miljoen omzet verwacht. De winst per aandeel klopt wel. Corona speelt het bedrijf parten.

De opening dan en dat is niet om over naar huis te schrijven. Misschien zijn we weer bezig een een te kopen dipje, maar het kan ook het begin zijn ván als inflatie en rentestijging de markt veranderen. De wijsheid is altijd pas achteraf, Het al dan niet te nemen risico is vooraf.

Marktbreed herstellen S&P 500 en Nasdaq 100 futures, maar verder is het op - herinnert u zich dat nog? - goud na een zee van rood. De coins nog met veel geweld, dalingen en weer stijgingen.

Bitcoin -5,9%

Ethereum -2,3%

Dogecoin -10,8%

Hier draait het om de komende tijd, de rentes. De EU tikt een basispuntje bij, de VS doet er twee de deur uit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

08:00 Pharming Q1-cijfers

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,174 ex-dividend

14:30 VS inflatie PPI apr +0,3% MoM

22:00 Walt Disney Q1-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik op een slechte dag:

Stocks on Wall Street dropped sharply after the Labor Department reported that consumer prices jumped by the most in almost 12 years. More here: https://t.co/tbmFnM2obV pic.twitter.com/PtDzgmaUFo — Reuters Business (@ReutersBiz) May 13, 2021

Toe maar:

I am pretty tired so I won’t go through the entire list of misrepresentations tonight. Maybe I’ll make it a series. ?? — Jitse Groen (@jitsegroen) May 12, 2021

Nog meer coins:

What's behind dogecoin's price surge—and why seemingly unrelated brands are capitalizing on its popularity https://t.co/H0EIPhnko5 — CNBC (@CNBC) May 13, 2021

Softbank was de hipste en het meest blits vóór Ark.

SoftBank reported a record $36.99 billion Vision Fund unit profit, putting it among the world’s biggest earning firms a year after an unprecedented loss https://t.co/bSAq1I2u4Q pic.twitter.com/MYr24wugSG — Reuters Business (@ReutersBiz) May 13, 2021

Nog eentje dan:

Veel plezier en succes vandaag.