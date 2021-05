De 'R' komt eraan

quote: Pomper schreef op 13 mei 2021 09:17:

Hoe gaat het met je goud? Best waardevast, gaat hoger komende tijd

Hoe gaat het met je goud? Best waardevast, gaat hoger komende tijd

Meeste al een jasr geleden verkocht. Heb nog beetje over . Ik kijk er niet nasr. Zit in een doosje. Ik weet niet eens hoeveel. Wat het waard is .Op zich gasn mijn beleggingen niet super.Klassieke sutos zijn gedaald.De rest van oude dingen stabiel. Horloges gestegen dat wel. Gitaren stabiel. Porselein etc stabiel.Onroerendgoed net fetkochtbin nl. Hier in Rusland stijgende. Maar roebel daalde dus in euro's ook stabiel.Afdeling financiële beleggingen heb uk niet of nauwelijks. Pasrvopties paar turbo's. Moeite niet. Maar resultaat financiële beleggingen marginaal positief. Niets eens 25 eu per dag gem.