De 'R' komt eraan

Inflatie, inflatie en inflatie. Ik denk dat dat het nieuwe zorgenkindje van de financiële markten wordt, in elk geval de komende maanden.

Nu de Amerikaanse consumentenprijzen harder stijgen dan verwacht, komt het inflatiespook uit de kast. Woensdag bleek uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid dat de prijzen in april met 0,8 procent zijn gestegen terwijl op slechts 0,2 procent was gerekend. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS afgelopen maand zelfs met 4,2 procent.

De rentemarkten verslikten zich bijna in de nieuwe prognoses. Indien dit geen tijdelijk effect is, kan het bijna niet anders dan dat centrale banken zullen ingrijpen. Vorige week wees ik nog op de signalen van inflatoire druk.

Beleggers worden nerveus, de Nederlandse rente draait technisch zelfs weer boven 0. De Amerikaanse 30-jaars rente heeft de correctieve fase verlaten en doet een aanval op weerstand 2,49% (top van 18 maart). Dat betekent voor zowel Nederland als voor de VS dat de rente op de hoogste stand in bijna 2 jaar uitkomt.

Minister, wat doet u nu? Nu ook de grondstofprijzen snel oplopen krijgt Yellen, minister van financiën in de VS, misschien toch gelijk. Twee weken geleden hintte ze op maatregelen om de snelgroeiende economie wat af te remmen.

Vandaag bekijk ik enkele renteplaatjes. Eerst de AEX, die iets tot rust komt.

AEX-index tast de steun 687,43 af

De recente correctie brengt de AEX-index terug naar de voorliggende koerstoppen rond 687,43 punten (van 16 februari). Indien de index hierboven weet stand te houden, blijft het technische beeld redelijk.

Het gevecht om de steun is nog gaande. De strijd is nog niet gestreden, en als de steun sneuvelt valt de bodem weg.

Langetermijncommentaar Nederlandse kapitaalmarktrente

Het technische plaatje van de Nederlandse rente krijgt nieuwe opwaartse impulsen. In maart gaf ik al aan dat de horde van 0 procent eraan zat te komen; thans breekt de Nederlandse rente nipt boven weerstand 0,01% (gevormd in april 2019). Let op, want na een overtuigende uitbraak boven 0,01% wordt 0,40% het volgende opwaartse koersdoel.

Alle seinen voor een verdere rentestijging staan overigens op groen. Technisch geeft de hogere koersbodem rond -0,54% een opwaartse draai aan. Eerder al verliet de Nederlandse rente de dalende trend. Het is duidelijk dat de meerjarige rentedaling voorbij is.

Langetermijncommentaar Amerikaanse 30-jaars rente

Ook de Amerikaanse rente maakt duidelijk opwaarts te willen uitbreken. Ten eerste is de dalende trend voorbij. Verder heeft de rente begin 2021 al een bodemformatie opwaarts voltooid, bij de doorbraak boven de top van medio vorig jaar rond 1,75%.

Thans test de rente het koersdoel rond weerstand 2,43% (gevormd op 15 november 2019). De opwaartse trend wordt voortgezet indien de rente boven de laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten en wordt 3,45% het volgende opwaartse koersdoel. De Amerikaanse 30-jaars rente heeft pas steun rond 1,35% (bodem van 3 september 2020).

De duidelijk stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een positieve technische conditie. Ook het feit dat de Amerikaanse 30-jaars rente boven de 200-dagenlijn weet te blijven, waarderen wij als zeer positief.