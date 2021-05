Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg

Moet nog steeds denken aan de chimpansees in de dierentuin in NY. Ieder jaar wedstrijd tussen de apen en de beste analisten van de VS. Bijna ieder jaar winnen de apen. Zij gooien een pijltje op een bord met alle aandelen voor het komende jaar en geven daarmee hun mening. Zouden we in NL ook moeten organiseren. Hieruit blijkt eens te meer dat niemand weet wat er over een minuut gebeurd