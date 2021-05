AEX verzwakt, maar nog geen seinen op rood

quote: 'd Aandelen schreef op 12 mei 2021 00:03:

[...]



Ziet er heel goed uit oboema maar vergeet even niet dat niet iedereen dezelfde middelen en het geld hebben

om zo te handelen als jij.



Begint al met het ingelegde kapitaal. of je nu praat over EUR 5000 of EUR 50000 om maar wat te noemen,

met het eerste bedrag tikt ieder verlies harder aan en met een wat ruimer bedrag blijft je wat rustiger even

zitten wanneer het bv 20 punten tegen je in gaat lijkt mij terwijl de ander de billen dicht knijpt.



Graag ook niet zo neerbuigend doen naar anderen al geloof je niet zo in hun succes of niet, wat kan jou dat schelen

[...]Ziet er heel goed uit oboema maar vergeet even niet dat niet iedereen dezelfde middelen en het geld hebbenom zo te handelen als jij.Begint al met het ingelegde kapitaal. of je nu praat over EUR 5000 of EUR 50000 om maar wat te noemen,met het eerste bedrag tikt ieder verlies harder aan en met een wat ruimer bedrag blijft je wat rustiger evenzitten wanneer het bv 20 punten tegen je in gaat lijkt mij terwijl de ander de billen dicht knijpt.Graag ook niet zo neerbuigend doen naar anderen al geloof je niet zo in hun succes of niet, wat kan jou dat schelen

veel middelen is niet nodigje kunt al vanaf 500$ margin een ES handelen of 1000$ voor een NQdan heb je nog de micro's waardoor je ook met 1/10 daarvan kunt handelen.door veel kleine trades te doen loop je ook weinig risico.met 100 trades zit minder geluksfactor in dan 10 trades.je moet wel altijd rekening houden dat je een losing streak hebt van bijv 7 trades op een rijstatistisch is die kans soort van aanwezig, maar vooral mindsetwise kun je even slecht moment hebbenen dat moet je wel kunnen opvangenhet komt dus allemaal op sizing en risico management aanik durf wel te beweren dat je vanaf een account van 1000-2000$ de size moet kunnen scalpen die ik ook handelbillen knijpen is gevolg van oversized erin zitten, dan moet je afschalen want dat soort billenknijperij leidt alleen maar tot verkeerde handelsbeslissingenverder doe ik alleen neerbuigend naar mensen die de boel hier lopen te flessen of een bord voor de kop hebbendat dat ca 80% van dit forum is, daar kan ik weinig aan doen.