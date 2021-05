AEX verzwakt, maar nog geen seinen op rood

Bericht delen via:

Hoewel de uptrend van de AEX serieus onder druk staat, is de rode vlag nog niet gehesen.

Stevige winstnemingen op alle beurzen troffen ook onze aandelenmarkt. Met name zorgen over de komende Amerikaanse inflatiecijfers leiden tot onrust.

Beleggers vragen zich af of het ruime monetaire beleid kan worden vastgehouden indien de inflatie weer zou oplaaien. Ik wees recent al op stijgende grondstoffenprijzen en inflatoire ontwikkelingen.

Vooral tech krijgt ervan langs

Indien de Fed op de rem trapt en gaat verkrappen, dan worden andere centrale banken ook geprikkeld om maatregelen nemen. Voor aandelen is dat een minder goede ontwikkeling, maar opvallend is dat vooral tech er flink van langs krijgt.

Terwijl de AEX ruim 3% heeft laten liggen sinds de top van 718,50 punten van 19 april, is bijvoorbeeld ASML al zo'n 8% kwijtgeraakt vanaf het all-time high van 27 april rond €559,40.

Overigens is de eerste AEX-steun van 687,43 punten (het topje van 16 februari) niet in gevaar geweest. Het laagste intraday punt van de dag lag dinsdag op 689,51 punten. Vooralsnog is de technische schade aan de Nederlandse beursindex beperkt.



Vandaag bekijk ik de AEX, Midkap (AMX-index) en de Small Caps (ASCX-index).

Nederlandse beurs zet opwaartse trendkanaal onder druk

De recente correctie van de AEX-index vindt nog net plaats binnen de stijgende trend. De beurs zakt nu terug naar de voormalige top rond 687,43 punten (van 16 februari). Zolang de koers boven deze top weet te blijven, oogt het technische beeld nog redelijk.

Weerstand ligt rond 718,50 punten (gevormd op 19 april).



Midkap geeft de voorgaande uitbraak weer terug

De recente daling bracht de koers van de AMX-index weer terug onder het niveau van voorgaande toppen. Door deze terugkeer van de koers binnen de oude trading range verzwakt het technische beeld iets. Deze zogeheten 'false move' heeft de eerdere verbetering teniet gedaan.

We verwachten een meer zijwaarts verloop boven de steun van 1.020,00 punten (de bodem van 15 februari).

Weerstand ligt op 1.100,00 punten (berekend koersdoel). Na een doorbraak onder de steun van 1.020 punten wordt 934,65 het volgende neerwaartse koersdoel.











Small Cap-index maakt pas op de plaats

De Nederlandse ASCX-index weet ondanks de huidige consolidatie de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems die op korte termijn worden gevormd signaleren een positieve ondertoon.

Zolang de steun van 1.295,30 punten (de bodem van 25 maart) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken.

Een nieuwe hogere koerspiek dient de stijgende trend te bevestigen. Weerstand wacht rond 1.400 punten (berekend koersdoel).