Slotcall: Bijna alles rood

Hoewel er geen duidelijke reden voor aan te wijzen is, sluit vrijwel de gehele AEX (-2,2%) in het rood. Het is de slechtste beursdag van dit jaar. Toch is een dergelijke correctie gezond. Vergeet niet dat de hoofdindex dit jaar nog altijd zo’n 11% hoger staat.

Het zijn dus zowel defensieve als offensieve aandelen die omlaag duiken. Een uitzondering is Besi dat op het slot 0,7% wint. De daling gaat echter heel geleidelijk. Dit toont aan dat er geen paniek in de markt zit.

Wereldwijd sentiment

Hoewel de AEX het vandaag wat slechter doet dan de overige Europese indices, is dit sentiment niet enkel in ons kikkerlandje zichtbaar. De beurzen in heel Europa gloeien rood, evenals de koersborden op Wall Street.

Diverse analisten uiten hun zorgen over de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag en de reactie van de Fed daarop als mogelijke oorzaak. Verder meldde persbureau Reuters vanochtend dat Tesla (-2,3%)geen grond in Shanghai meer aan zal schaffen voor het uitbreiden van de productiecapaciteit in China. De oplopende spanningen tussen China en de VS zouden hiervoor de oorzaak zijn.

ASML blijft nog wel even profiteren

De waarde van een aandeel ASML (-2,1%) werd vandaag dan wel wat minder, maar dat geldt voorlopig nog niet voor de vraag naar computerchips. Analist Paul Weeteling verwacht dat het chiptekort nog minimaal tot eind dit jaar aanhoudt. Ook daarna zal de vraag niet plots een duikvlucht maken.

Daarnaast willen overheden nog altijd hun chipproductie in eigen land houden. Zo hebben zij de touwtjes zelf in handen en zijn ze minder afhankelijk van productieregio’s in Zuidoost-Azië. De Nederlandse chipmachinefabrikanten mogen dan ook in hun handen knijpen. Wel is de mogelijk oplopende rente nog een risico voor een groeibedrijf als ASML.

Of ASML – ondanks dit risico – koopwaardig is, leest u hier:

Houtveredelaar Accsys timmert aan de weg

Houtbewerker Accsys (+1,5%) heeft vorige week een emissie aangekondigd. Als particulier kunt u hieraan meedoen. Voor elke zeventig aandelen heeft de belegger één claim ontvangen. Voor omgerekend €1,63 kunt u dan een aandeel kopen. Een korting die de moeite niet waard is voor kleine beleggers, zo geeft IEX-analist Niels Koerts aan in zijn analyse.

Met een emissiekoers van €1,65 – 9% onder de huidige beurskoers – heeft het bedrijf inmiddels al wel €33 miljoen opgehaald bij institutionele beleggers, voornamelijk om te investeren in de bouw van een nieuwe Amerikaanse accoyafabriek die op zijn beurt weer enorm groeipotentieel biedt.

En van groeipotentieel wordt Niels Koerts altijd vrolijk. Hoe vrolijk, dat leest u hieronder. Spoiler: vrolijk genoeg om eraan bij te dragen dat de koers +1,5% doet.

Rentes

Stijgende rentes over bijna heel de wereld. In Nederland klommen de rentes met 5 basispunten tot maar liefst -0,01%.

"Investors can test #ECB as much as they want", zei president Lagarde letterlijk op 31 maart. Hold our vin Christine, zeggen die beleggers sindsdien. Onze 10 jr rente flirt nu met nul #AEX pic.twitter.com/Qxxd5l0pPp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 11, 2021

Brede markt

De AEX dook vandaag met 2,2% naar beneden. Daarmee zijn we iets slechter af dan bijvoorbeeld Duitsland (-1,8%) en Frankrijk (-1,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) schoot met 17% omhoog en noteert nu 23 punten. Een stand boven de 20 punten betekent dat de markten licht gespannen raken.

Ook Wall Street kleurt rood: S&P 500 (-1,2%), Dow Jones (-1,5%) en Nasdaq (-0,6%).

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,217 ten opzichte van de dollar.

Goud doet -0,3%, waar zilver +0,4% doet.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,5%) weten beide lichtjes te stijgen.

Bitcoin (+0,4%) stijgt weer een beetje.

Het Damrak:

Besi is met +0,7% de enige die het groen weet te bereiken binnen de AEX. Dat mag ook wel, want de laatste weken is het aandeel zo'n 20% gecorrigeerd.

is met +0,7% de enige die het groen weet te bereiken binnen de AEX. Dat mag ook wel, want de laatste weken is het aandeel zo'n 20% gecorrigeerd. Uit een analistenconsensus valt op te maken dat Ahold Delhaize (-1,7%) in Q1-2021 vermoedelijk minder omzet draaide dan in Q1-2020. Dat is geen verrassende voorspelling, want in maart vorig jaar werd er volop gehamsterd.

(-1,7%) in Q1-2021 vermoedelijk minder omzet draaide dan in Q1-2020. Dat is geen verrassende voorspelling, want in maart vorig jaar werd er volop gehamsterd. Meer volatiliteit op de markt en daar profiteert Flow Traders (+1,3%) van.

(+1,3%) van. Binnen de AMX (-1,4%) weten naast Flow Traders ook JDE Peet's (+0,1%) en Galapagos (+2%) in de plus te eindigen. Hoewel JPMorgan Cazenove zijn koersdoel voor Galapagos met €2 verhoogde, was de plus van Galapagos vooral een correctie van de -7% van gisteren.

(-1,4%) weten naast Flow Traders ook (+0,1%) en (+2%) in de plus te eindigen. Hoewel JPMorgan Cazenove zijn koersdoel voor Galapagos met €2 verhoogde, was de plus van Galapagos vooral een correctie van de -7% van gisteren. Aalberts (-2,7%) presenteerde vandaag een optimistische trading update. Het bedrijf gaf onder andere aan extra te willen investeren om de groei te versnellen. IEX-analist Martin Crum nam het concern nog eens onder de loep in zijn gloednieuwe analyse van Aalberts.

(-2,7%) presenteerde vandaag een optimistische trading update. Het bedrijf gaf onder andere aan extra te willen investeren om de groei te versnellen. IEX-analist Martin Crum nam het concern nog eens onder de loep in zijn gloednieuwe analyse van Aalberts. Binnen de AScX (-1,9%) zijn het Accsys (+1,5%), Nedap (+0,2%) en CM.com (+1,2%) die een rode beurskoers weten te vermijden.

Adviezen

Aalberts: naar €40 van €38 en houden - Bank Degroof

ING: naar €11,70 van €11,50 en kopen - UBS

Ab InBev: naar €56 van €46 en verkopen - Société Générale

Ab Inbev: naar €74 van €73,35 en kopen - Evercore Partners

Galapagos: naar €68 van €66 en houden - JPMorgan Cazenove

Just Eat Takeaway: naar €81 van €79 en houden - BNP Paribas

TKH: naar €52 van €45 en kopen - Berenberg

Basic-Fit: naar €37 van €28,50 en houden - Berenberg

ArcelorMittal: naar €36 van €34 en kopen - Citigroup Smith Barney

Agenda