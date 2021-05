Hoe ASML, Adyen, Philips, Prosus, ASMI en Besi de AEX verpesten

Er waren dagen dat UPC op een dag 25 gulden stijging deed(de camping rally)



Er waren dagen dat ASML 30 euro stijging deed.



ASML gaat vroeg of laat voor 280 euro per aandeel van de beurs af(PE) of wordt overgenomen door Chinees of Amerikaans bedrijf, deze geschiedenis blijft zich altijd herhalen, ASML is te groot voor ons kleine landje.



Heg begrepen dat ASML medewerkers zich de laatste jaren gedeeltelijk lieten uitbetalen in aandelen, ook herkenbaar!



Het zou echt beter zijn voor de AEX Amsterdam.