Lagere futures voorbeurs met Aalberts en het... inflatiespook!

Inflatiespook, hoe lang is het geleden dat dit woord viel?

Grondstoffen stijgen en er zijn ook de eerste meldingen van bedrijven die lonen (moeten!) verhogen. Een loonprijsspiraal lijkt mij de grootste uitdaging voor centrale banken, maar zover is het nog niet. De beurzen houden wellicht hier rekening mee, want er was een heuse (technologie) sell-off gisteren in New York.

Even kijken hoe het zit. Dit zijn de actuele inflatieverwachtingen voor dollar en euro:



We moeten ook niet overdrijven, want de (Amerikaanse) rente zijwaartst en de Europese neigen hoger. Dit is zeker geen bear run. Hier ziet u de Ten Year Treasury en de Bund:



Spiek ik ook nog even bij de verwachtingen voor het Fed-rentebesluit van december dit jaar. Zeker geen paniek hier, de verwachtingen lopen nog niet op. Kortom, de beweging in vooral technologie hoeft nog niet definitief te zijn, want dat lijkt de eerst aangewezen kandidaat om te dalen bij inflatie en hogere rentes.



Het CBS meldt bij ons trouwens consumentenprijzen (CPI) van +1,9% YoY over april. Het ECB-mandaat is 2%. Intussen is Aalberts door met een Q1-update en houdt het héél kort. Het ziet al zijn markten en segmenten verbeteren en houdt vast aan de (strategische) outlook.

Dat is het wel zo'n beetje nu, de opening ziet er niet goed uit. Zelfs de VS futures herstellen niet.

Marktbreed houden alleen Shanghai en nee maar, goud en zilver eens de voeten droog. De coins dan:

Bitcoin -0,5%

Ethereum -0,3%

Dogecoin -10,0%



De rentes tikken weer een basispuntje bij:

Analistenadvies:

Basic-Fit: naar €37 van €28 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze ene short:

De agenda:

03:30 China inflatie CPI apr +0,9% YoY (+1,0% verwacht)

03:30 China inflatie PPI apr +6,8% YoY (+6,6%)

08:00 Thyssenkrupp Q1-cijfers

08:00 E.on Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

09:00 Vastned Belgium notering ex-dividend

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mei 79,0

14:00 EIA Short term energy outlook

En dan nog even dit

Inflatie of geen inflatie, dat is dus de vraag:

Stocks fell as inflation fears prompted an exodus from high-flying tech names. Industrial and healthcare shares limited the Dow's decline but the blue-chip average reversed course late in the session to snap a three-day streak of record highs. More here: https://t.co/zCypLuWX0r pic.twitter.com/kfJFTADADv — Reuters Business (@ReutersBiz) May 11, 2021

Hier wel:

Net als in maart waren consumentengoederen en -diensten in april 1,9 procent duurder dan een jaar eerder.https://t.co/vA4OnV4RAV pic.twitter.com/LXHnNbHhdF — CBS (@statistiekcbs) May 11, 2021

Overal:

China’s factory-gate prices surged more than expected in April, supported by gains in commodity prices and a low base of comparison from last year, while consumer inflation remained relatively subdued https://t.co/CtLCyrKKGR pic.twitter.com/KkvzN6flVN — Bloomberg Markets (@markets) May 11, 2021

Er is ook nog zoiets als momentum?

Here's how gold prices are moving as investors consider growing inflation risks and comments from Fed on the labor market https://t.co/Qh58cXoQZt — Bloomberg Markets (@markets) May 11, 2021

Het gaat echt rap:

Renewables grew at fastest rate in two decades last year, IEA says in new report https://t.co/hhyT0M7sjG — CNBC (@CNBC) May 11, 2021

Wie verbaast zich nog hierover?

Marriott CEO: We are seeing a really strong rebound in leisure and business travel https://t.co/X2Y20HVZrh by @BrianSozzi pic.twitter.com/nhBP16sIq7 — Yahoo Finance (@YahooFinance) May 11, 2021

Verhip, maar waarvan?

The Winklevoss twins' Gemini exchange now lets you earn interest on your dogecoin https://t.co/3FeKAjszC5 — CNBC (@CNBC) May 11, 2021

In dollars is nog even wat gemakkelijker?

.@Sothebys EMEA Managing Director Sebastian Fahey discusses how Sotheby’s is accepting crypto as payment at their Banksy Auction: pic.twitter.com/09wMDhlXo5 — Yahoo Finance (@YahooFinance) May 10, 2021

Kost 'ie?

Tesla's much-anticipated Cybertruck unveiled in New York pic.twitter.com/ya7Sm9DK2p — Reuters Business (@ReutersBiz) May 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag.